Colombia aprueba prórroga de un año para transporte de carga internacional venezolano

El Ministerio de Transporte de Colombia aprobó una resolución, fechada el 18 de junio, en la que extiende por 12 meses la habilitación de transporte internacional procedente de Venezuela para evitar que unas 600 gandolas en nuestro país se paralicen y perjudicar el comercio binacional.

El diario La Nación indica que la medida se toma para impedir que los vehículos de carga venezolanos no corran el riesgo de tener que parar sus labores por no poder renovar la póliza de seguros para ellas y demás documentación que permite su circulación en territorio colombiano, ya que Venezuela se salió de la Comunidad Andina de Naciones.

Semanas atrás, desde el vecino país anunciaron una habilitación para el transporte de carga internacional, la cual tenía como fecha de vencimiento el próximo 27 de julio.

Para el presidente de la Asociación de Aduaneros del Táchira (Asoata), Nelson Urueña, la decisión de Colombia es beneficiosa, ya que se logró luego de hacer las diligencias correspondientes ante las instancias indicadas para la prórroga, mientras se busca la forma de renovar la documentación.

"Esta prórroga se da dentro del acuerdo suscrito entre Colombia y Venezuela sobre el transporte internacional de carga y pasajeros por carretera. Estará vigente hasta el 27 de julio de 2026, en las condiciones que están", subrayó al indicar que lo único que tienen que hacer las empresas de transporte es oficiar mediante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y el ministerio para hacer la actualización y poder seguir trabajando.

A inicios de 2025, la Cámara de Integración Económica Venezolana-Colombiana (Cavecol), informó que el comercio binacional entre ambas naciones superó los mil millones de dólares en 2024.

El presidente de la junta directiva de Cavecol, Luis Alberto Russian, detalló que para el mes de noviembre el comercio se ubicó en mil 26 millones de dólares, "superando la meta de finales de año".

Russian calificó de "positivas" las cifras alcanzadas durante el pasado año y afirmó que es una «buena noticia» para las empresas que promueven el comercio formal.

Noticia al Día/Información de Unión Radio