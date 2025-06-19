Miércoles 24 de septiembre de 2025
Al Dia

Colombia aprueba prórroga de un año para transporte de carga internacional venezolano

El comercio binacional entre ambas naciones superó los mil millones de dólares en 2024

Por María Briceño

Colombia aprueba prórroga de un año para transporte de carga internacional venezolano
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El Ministerio de Transporte de Colombia aprobó una resolución, fechada el 18 de junio, en la que extiende por 12 meses la habilitación de transporte internacional procedente de Venezuela para evitar que unas 600 gandolas en nuestro país se paralicen y perjudicar el comercio binacional.

El diario La Nación indica que la medida se toma para impedir que los vehículos de carga venezolanos no corran el riesgo de tener que parar sus labores por no poder renovar la póliza de seguros para ellas y demás documentación que permite su circulación en territorio colombiano, ya que Venezuela se salió de la Comunidad Andina de Naciones.

Semanas atrás, desde el vecino país anunciaron una habilitación para el transporte de carga internacional, la cual tenía como fecha de vencimiento el próximo 27 de julio.

Para el presidente de la Asociación de Aduaneros del Táchira (Asoata), Nelson Urueña, la decisión de Colombia es beneficiosa, ya que se logró luego de hacer las diligencias correspondientes ante las instancias indicadas para la prórroga, mientras se busca la forma de renovar la documentación.

"Esta prórroga se da dentro del acuerdo suscrito entre Colombia y Venezuela sobre el transporte internacional de carga y pasajeros por carretera. Estará vigente hasta el 27 de julio de 2026, en las condiciones que están", subrayó al indicar que lo único que tienen que hacer las empresas de transporte es oficiar mediante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y el ministerio para hacer la actualización y poder seguir trabajando.

A inicios de 2025, la Cámara de Integración Económica Venezolana-Colombiana (Cavecol), informó que el comercio binacional entre ambas naciones superó los mil millones de dólares en 2024.

El presidente de la junta directiva de Cavecol, Luis Alberto Russian, detalló que para el mes de noviembre el comercio se ubicó en mil 26 millones de dólares, "superando la meta de finales de año".

Russian calificó de "positivas" las cifras alcanzadas durante el pasado año y afirmó que es una «buena noticia» para las empresas que promueven el comercio formal.

Lee también: Cavecol insta a cambiar esquema de relación comercial entre Venezuela y Colombia

Noticia al Día/Información de Unión Radio

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Dos temblores sacudieron el Zulia y otras regiones del país

Dos temblores sacudieron el Zulia y otras regiones del país

Reportan explosión en una estación del Metro de Caracas

Reportan explosión en una estación del Metro de Caracas

Trump sustituye foto de Biden por un ‘autopen’ en galería presidencial de la Casa Blanca

Trump sustituye foto de Biden por un ‘autopen’ en galería presidencial de la Casa Blanca

Al menos 100 personas intoxicadas en un colegio de Cojedes

Al menos 100 personas intoxicadas en un colegio de Cojedes

El colombiano Juan Carlos Osorio entra en los planes de la Vinotinto

El colombiano Juan Carlos Osorio entra en los planes de la Vinotinto

Detenido por violencia doméstica y robo a su pareja en San Francisco

Detenido por violencia doméstica y robo a su pareja en San Francisco

"La Oratoria, el poder de la palabra", un libro que brinda las herramientas para ser el mejor

Presidente Javier Milei exigió en la ONU la liberación del gendarme argentino detenido en Venezuela

Presidente Javier Milei exigió en la ONU la liberación del gendarme argentino detenido en Venezuela

Ronald Acuña Jr. llega a los 20 jonrones en triunfo de Bravos ante Nacionales

Ronald Acuña Jr. llega a los 20 jonrones en triunfo de Bravos ante Nacionales

Concurso de televisión vertical: Miniserie venezolana logra top 5

Concurso de televisión vertical: Miniserie venezolana logra top 5

Ryan Routh culpable de tratar de matar a Trump intentó apuñalarse con un bolígrafo tras veredicto

Ryan Routh culpable de tratar de matar a Trump intentó apuñalarse con un bolígrafo tras veredicto

Hallan a hombre muerto en la urbanización Raúl Leoni de Maracaibo

Hallan a hombre muerto en la urbanización Raúl Leoni de Maracaibo

Alfredo Pedrique recibe el premio John Vukovich por su destacada labor como mánager en Doble A

Alfredo Pedrique recibe el premio John Vukovich por su destacada labor como mánager en Doble A

Barcelona garantiza la seguridad del Spotify Camp Nou y espera autorización para su pronta reapertura

Barcelona garantiza la seguridad del Spotify Camp Nou y espera autorización para su pronta reapertura

El emotivo regreso de Jimmy Kimmel a la televisión

El emotivo regreso de Jimmy Kimmel a la televisión

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Muere una ‘influencer’ que vivió 11 de sus 14 años con

Muere una ‘influencer’ que vivió 11 de sus 14 años con "un cáncer implacable"

Maracaibo acogerá el 10º Encuentro de Misericordia con la familia de María Esperanza y testimonios de fe

Maracaibo acogerá el 10º Encuentro de Misericordia con la familia de María Esperanza y testimonios de fe

Hallan sin vida al músico venezolano Tayron Paredes en Cocotitlán, México

Hallan sin vida al músico venezolano Tayron Paredes en Cocotitlán, México

"El Colosal", Ricardo Cepeda grabó el tema "Bajo la Oración de Piedra" con el que rinde homenaje a la Chinita

¡MUY FUERTE! Sismo de 3,9 sorprende a los marabinos

¡MUY FUERTE! Sismo de 3,9 sorprende a los marabinos

Noticias Relacionadas

Al Dia

Con 250 toneladas de asfalto Alcaldía de Maracaibo inicia rehabilitación de “Las Delicias"

La rehabilitación vial de la ciudad permite optimizar el desplazamiento de los vehículos y garantiza la seguridad de los conductores y usuarios, política social que impulsa el alcalde Di Martino
Al Dia

Con 250 toneladas de asfalto Alcaldía de Maracaibo inicia rehabilitación de “Las Delicias"

La rehabilitación vial de la ciudad permite optimizar el desplazamiento de los vehículos y garantiza la seguridad de los conductores y usuarios, política social que impulsa el alcalde Di Martino
Zulia

Realizan conversatorio para potenciar el turismo en la región zuliana aunado a la sostenibilidad

Este miércoles 24 de septiembre se llevó a cabo un conversatorio con la participación de diferentes organizaciones públicas y privadas, para impulsar el turismo en la región zuliana aunado a la sostenibilidad. La actividad tuvo lugar en la sede de Turiszulia, situada en la Calle Carabobo.

Canonización

Sor Magdalena Hernández: ejemplo de fe y servicio como su hermano el Dr. José Gregorio Hernández

En 1914, José Gregorio Hernández, conocido como el “Médico de los Pobres”, visitó el convento donde residía su hermana, Sor Magdalena Hernández, un momento que dejó una profunda huella en la comunidad religiosa. Las anotaciones del lugar reseñan el impacto de su visita, señalando que “sin él darse cuenta, nos dejaba ver cómo la llama del amor de Dios arde en su alma”.


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025