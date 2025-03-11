¿Cuándo llegará el bono de Guerra Económica correspondiente al mes de marzo?

Los trabajadores públicos andan ansiosos por recibir el bono de Guerra Económica correspondiente al mes de marzo, cuya bonificación es abonada como una ayuda adicional al salario mínimo.

Se espera que la entrega sea realizada aproximadamente el viernes 14 de marzo, cuyo monto es de 90 dólares, dependiendo de cómo se encuentre la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela.

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero, y la entrega del bono se realizará de manera directa y gradual.

¿Cómo recibo el bono?

Inicia sesión en la plataforma del Sistema Patria.

Pulsa en ‘monedero’ y después dirígete a ‘retiro de fondos’.

Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Oprime el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.

Se recomienda a los beneficiarios de este bono y otros estipendios mantenerse atentos de los canales oficiales y redes sociales del gobierno nacional para no caer en rumores e informaciones equivocadas.

Noticia al Día