El sector empresarial no creció al cierre del año: Tiziana Polessel

La segunda Vicepresidenta de Fedecámaras Venezuela, Tiziana Polessel, se reunió con el sector empresarial del Zulia, donde destacó que el crecimiento del sector al cierre del año fue de solo el 4%, menos de la mitad de las expectativas iniciales del 8%. Durante el encuentro en la sede de la Cámara Petrolera de Maracaibo, Polessel enfatizó la capacidad de los empresarios para enfrentar diversas problemáticas y salir adelante.

Fue recibida por Alex Balza, presidente de Fedecámaras Zulia, Roy Boagioni, presidente de la Cámara Petrolera de la COL, y otros miembros de la junta directiva y representantes de las distintas Cámaras afiliadas.

Una gira de fortalecimiento gremial

Ticiana Polessel dijo que su visita al Zulia forma parte de una gira que emprendieron desde hace varios meses que han denominado "Fortalecimiento Gremial", a través de la cual realizan una presentación a todas las Cámaras afiliadas a Fedecámaras Zulia, sobre el rol que deben hacer, como hacerlo y como está estructurado el movimiento empresarial organizado y escuchar las inquietudes de cada una de ellos, sus requerimientos y propuestas que se pueden llevar a la federación a nivel nacional, para replicar las solicitudes en donde se toman las decisiones y donde se hacen las políticas públicas del país.

El año que viene: Una incertidumbre

La máxima representante del sector industrial de Venezuela ha expresado su preocupación por la incertidumbre que se avecina para el próximo año. Sin embargo, también ha resaltado la resiliencia del empresario venezolano, quien ha demostrado, a lo largo del tiempo, su capacidad para enfrentar adversidades. Afirmó que, con mucho trabajo y dedicación, los empresarios han sabido salir adelante, superando los problemas que se les presentan en el camino. Esta determinación es un testimonio del espíritu emprendedor que caracteriza al sector industrial del país, aun en tiempos difíciles.

Sobre el nuevo Presidente de EEE.UU

Consultada la representante empresarial sobre el reciente triunfo a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump, señaló que fue un proceso que se realizó en paz, calma y es muy importante el reconocimiento de resultados , lo que para el país significa un ejemplo interesante que debemos seguir,

Sin embargo, a su juicio hay que esperar que se tome posesión , pero "estimo que previamente se celebrarán conversaciones para ver como fluirá la relación de Venezauela con EEUU y que "esperamos que mejore y tener un restablecimiento de la misión diplomática entre ambas naciones lo que sería de gran importancia por las cosas que hay que hacer".

"Hay mucho de que hablar, hay muchas tareas pendientes entre las relaciones entre ambos países que ojalá podamos ir avanzando en ese sentido", consideró Polessel.

Un cuerpo de leyes que no está favoreciendo

Consultada la representante empresarial sobre algunas leyes que son criticadas por el sector, reiteró que efectivamente en la última Asamblea de Fedecámaras en el documento central de la misma, hacen un llamado a que se atienda este hecho ya que existen un cuerpo de leyes que no están favoreciendo la actividad económica del país.

A modo de ejemplo dijo que, una de las propuestas más importantes que se entregó al gobierno nacional fue, la relacionada con la recuperación de todo lo que es el sistema eléctrico para buscar mejoras en el suministro modificando algunas leyes..

Otro de los sectores que demanda la revisión de dos o tres instrumentos legales que están impidiendo que se construyan vivienda y se puedan vender financiadas. "Existen muchos impedimentos que hace que este sector no pueda iniciar ese proceso de recuperación".

Noticia al Día