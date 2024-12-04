Domingo 21 de septiembre de 2025
Importaciones españolas de crudo de Venezuela alcanzan su nivel más alto en casi 20 años



Por Andrea Guerrero

Importaciones españolas de crudo de Venezuela alcanzan su nivel más alto en casi 20 años
Gracias a una licencia estadounidense para que la energética española Repsol importe crudo venezolano, las importaciones de España de crudo procedente de Venezuela han alcanzado este año el nivel más alto desde 2006, según datos del Gobierno español.

En lo que va de año, España ha importado cerca de 2,6 millones de toneladas métricas de crudo desde Venezuela, según datos de la agencia gubernamental española Cores citados por Reuters. En 2006, las importaciones españolas de crudo de Venezuela en esta época del año eran de unos 2,7 millones de toneladas.

Venezuela recupera mercado en España


Este año, Venezuela ha incrementado sus exportaciones de crudo a los países occidentales gracias a la relajación de las sanciones estadounidenses y a la concesión de licencias específicas a empresas europeas como Repsol y la italiana Eni.

Repsol tiene una licencia especial de Estados Unidos para importar crudo de la petrolera estatal venezolana Pdvsa en concepto de pago de deudas.

Incluso después de que el alivio temporal de seis meses de las sanciones estadounidenses terminara en abril de 2024, Estados Unidos emitió varias licencias que autorizaban a las grandes petroleras internacionales a seguir comerciando, en parte, con Venezuela y el crudo venezolano.

Una de estas licencias específicas se ha concedido a Repsol, que ya tiene producción de petróleo en Venezuela, junto a la estadounidense Chevron, la italiana Eni, Maurel & Prom y Shell.

Repsol, en empresas conjuntas con Pdvsa, tiene participaciones en el yacimiento offshore de gas Perla (Cardón IV), uno de los mayores yacimientos offshore de gas de América Latina, una participación del 60% en el proyecto onshore de gas Quiriquire, e intereses en el proyecto de crudo pesado Petrocarabobo y en la empresa conjunta Petroquiriquire.

Como consecuencia de la licencia a Repsol, las importaciones españolas de crudo de Venezuela se han disparado este año.

Entre enero y julio de 2024, las importaciones españolas de crudo del país que posee los mayores recursos petrolíferos del mundo alcanzaron los 1,7 millones de toneladas, superando las importaciones de todo el año 2023, que fueron de un total de 1,4 millones de toneladas.

Repsol también ha aumentado la producción en sus empresas conjuntas venezolanas con PDVSA, según declaró en julio el director general de la empresa española, Josu Jon Imaz.

Noticia al Día / Banca y Negocios

