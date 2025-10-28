Martes 28 de octubre de 2025
Juguetes "por montón" para los niños en estas navidades: Cavenju

Cavenju asegura que entraron al país muchas marcas y se pueden conseguir todo tipo de productos incluyendo genéricos de buena calidad

Por Javier Sanchez

Juguetes
La Cámara Venezolana de Comercio de Juguetes y Afines asegura que el sector está bien abastecido de juguetes para la temporada navideña. A pesar de algunos retrasos en la importación, la mercancía está llegando para satisfacer la demanda, e incluso se está preparando la importación para 2026.

La presidenta de la Cavenju, Daniela López, aseguró que el sector cumplirá con la demanda de dicho productos de gran demanda en la temporada decembrina y adelantó que el precio de los juguetes será de aproximadamente 20 dólares asegurando que en el mercado hay juguetes de todo tipo que van desde un dólar.

«El mercado está bastante abastecido, ya tenemos varios años donde al mercado ha entrado muchas marcas, se pueden conseguir todo tipo de productos, de marca, genéricos, de buena calidad, lo importante es tratar de ir a los comercios formales porque al final es la salud de los niños los que está en riesgo», declaró Daniela López.

Sin embargo, destacó que algunos barcos que traen la mercanía presentan retraso por problemas asociados a los puertos de trasbordo, pero que a pesar de la demora los juguetes están llegando.
Los rubros que presentan mayor demanda son los juguetes de colección para adultos.

Los llamados juegos de mesas también han crecido de manera importante. No obstante, advirtió que podrían tener un aumento en los precios debido a los aranceles de un 35% en el rubro.
«Estamos revisando el porqué, sino no lo vamos a encontrar en los anaqueles los juegos de mesa y eso no es lo que se quiere», consideró López.

