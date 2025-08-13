Llegó un bono de 15 mil bolívares a sistema Patria

Este martes comenzó la entrega del Bono de Corresponsabilidad y Formación, correspondiente al mes de agosto, a través de la Plataforma Patria. El beneficio está dirigido a trabajadores de la administración pública que forman parte de la nómina especial.

Según información oficial, el monto asignado es de 15.000,00 bolívares, aunque puede variar dependiendo del cargo que ocupa el trabajador y del organismo donde presta servicio.

Este bono forma parte de las políticas de protección social impulsadas por el Ejecutivo nacional, con el objetivo de fortalecer el ingreso de los servidores públicos en áreas estratégicas del Estado.

Noticia al Día