OFAC emite licencia para transacciones con bonos de PDVSA

Este viernes 20 de junio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió la Licencia General 5S para Venezuela, que autoriza ciertas transacciones relacionadas con el Bono al 8, 5 por ciento de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) 2020, que podría facilitar determinadas actividades financieras previamente restringidas.

La nueva Licencia General 5S de la OFAC entrará en vigor a partir del 20 de diciembre de 2025.

Las operaciones ahora permitidas estaban previamente prohibidas por la subsección 1(a)(iii) de la Orden Ejecutiva (E.O.) 13835 del 21 de mayo de 2018. Esta fue enmendada por la E.O. 13857 del 25 de enero de 2019 e incorporada a las Regulaciones de Sanciones a Venezuela (VSR), 31 CFR parte 591.

Esta nueva Licencia General 5S remplazará y anulará completamente la Licencia General No. 5R, que había sido emitida el 6 de marzo de 2025. Dicha sustitución se hizo efectiva el mismo 20 de junio de 2025, fecha de emisión de la nueva licencia.

