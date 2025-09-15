SEDEMAT: Vallas publicitarias que no pagan impuestos serán retiradas

Con el propósito de reorganizar y darle un mejor aspecto a la ciudad, el Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria de Maracaibo (SEDEMAT), realizará este viernes 19 de septiembre una reunión con los todos los dueños de empresas de vallas publicitarias, para que se inscriban en esta dependencia y puedan trabajar bajo el marco legal que establece el Ayuntamiento local.

Así lo dio a conocer este lunes el Intendente Tributario de Maracaibo, Oscar Urdaneta, destacando que hay una gran cantidad de avisos publicitarios en el área metropolitana de la ciudad (incluyendo los que son hechos con luces led), que fueron instalados desde hace tiempo sin solicitar la permisología adecuada a la Alcaldía de Maracaibo y sin cumplir ningún tipo de protocolo legal.

Según la información que maneja el Intendente, en toda la ciudad solo hay nueve vallas publicitarias que están debidamente registradas y sus dueños pagan los impuestos concernientes a la municipalidad, el resto de los empresarios ha venido publicitando de forma ilegal, sin solicitar los permisos necesarios y desconociendo las multas o sanciones que este tipo de arbitrariedades puedan acarrear.

"Nadie está pidiendo permiso para poner publicidad en la ciudad y eso se tiene que acabar pues todos los días amanecen vallas nuevas. Por esto, haremos un recorrido por todas las empresas publicitarias para que se pongan a derecho y estén dentro del marco legal de la municipalidad. Vamos a dar un lapso de 48 horas para que sean retiradas y el viernes haremos una reunión en la sede del SEDEMAT con todos los dueños de vallas que hay en la ciudad con el propósito de registrarlos", dijo Oscar Urdaneta.

El Intendente enfatizó que dará un lapso de 48 horas hasta el miércoles 17 de septiembre, para que todas las vallas que no cumplan con las condiciones legales sean retiradas. Agregó que todo negocio en cuyo frente haya un aviso instalado, también será removido hasta que su dueño "se ponga a derecho". Acotó que las multas por el incumplimiento de todos estos requerimientos pueden llegar a ser muy altas.

Noticia al Día / José Gregorio Flores

Fotos: Wilberth Marval.