El presidente de la República, Nicolás Maduro aseveró este lunes 4 de noviembre, durante su programa “Con Maduro +” en su edición número 65 que se proyecta en Venezuela cierre el año el 2024 con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) superior al 10%.

Maduro resaltó que esta proyección se da producto del aumentado de la inversión, el crédito, y del mercado interno que está robusto.

“La proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de la economía real venezolana, a partir de noviembre, es del 10% para el año 2024. Este incremento implica un aumento en la inversión, el crédito y el mercado interno”, anunció.

Reiteró que Venezuela presenta 14 trimestres de crecimiento económico continuos.

Maduro señaló que en el país se construye una cultura económica productiva, autosustentada; “con esfuerzo propio hemos logrado una economía no petrolera”.

Reiteró que el crecimiento económico del país se realiza con esfuerzo propio sin intervención del Fondo Monetario Internacional (FMI) ni del Banco Mundial.

Noticia al Día / VTV