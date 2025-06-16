Venezuela superó el millón de barriles diarios de crudo en mayo: Según cifras oficiales

Venezuela cerró mayo con una producción petrolera de 1 millón 066 mil barriles diarios (bd), 15 mil barriles más que en el pasado mes de abril, según la información oficial del gobierno nacional registrada en el informe, correspondiente a junio, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

La extracción de crudo en el país se ha mantenido estable en alrededor de 1 millón de barriles por día en el último trimestre. De hecho, en los primeros tres meses de 2025, el bombeo petrolero promedió 1 millón 035 mil barriles diarios, según la información oficial.

De acuerdo con los datos gubernamentales reportados por la OPEP, la producción petrolera venezolana registrada en mayo superó en 145 mil barriles diarios -o 15,74 % en términos relativos- al promedio de 921 mil barriles que se extrajo en 2024.

Este nivel de producción estable se ha sostenido, a pesar de que el gobierno de Estados Unidos decidió revocar las licencias que mantenían la actividad de la estadounidense Chevron en el país, así como las de otras empresas petroleras extranjeras.

El discurso oficial insiste en que la producción petrolera nacional no se verá radicalmente afectada por las decisiones de Estados Unidos, ya que PDVSA puede gestionar los yacimientos operados por los socios extranjeros suspendidos por Washington con el apoyo de otras empresas.

de fuentes directas de la OPEP

Por otra parte, las fuentes directas de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), muestran un escenario diferente, en el cual la producción nacional de crudo promedió 896 mil barriles diarios (bd), 32 mil barriles por día menos que en abril, el volumen mensual más bajo en lo que va de año.

Según estas fuentes, la producción petrolera venezolana promedió 926 mil barriles por día (bpd) en el primer trimestre, mientras en abril y mayo el volumen promedio descendió a 912 mil barriles.

En comparación con la producción promedio venezolana en 2024 -868.000 barriles diarios (bd)-, el volumen de mayo fue mayor en 28 mil barriles por día, según las fuentes directas de la OPEP.

Venezuela, junto con Irak e Irán, fue parte del pequeño grupo de productores que redujo su volumen de crudo dentro de la OPEP en el mes de mayo, cuando la organización reportó un aumento de su bombeo consolidado de 183 mil barriles diarios, según las fuentes directas de la entidad.

Precios en descenso

Por otra parte, el crudo sintético Merey 16, referencia venezolana en la Cesta OPEP, reportó un precio promedio de 51,73 dólares por barril en mayo, 4,10 dólares menos que en abril en un contexto de caída generalizada de las cotizaciones.

De hecho, la Cesta OPEP reportó un precio promedio de 63,62 dólares por barril en mayo, un descenso de 5,36 dólares en comparación con abril.

La brecha entre la cotización de la Cesta OPEP y la del crudo venezolano se mantuvo en alrededor de 12 dólares por barril; concretamente el petróleo Merey venezolano se valoró en 11,89 dólares por barril por debajo del promedio general de la organización.

Además, de acuerdo con la data de la OPEP, la cotización promedio del crudo referencia venezolano en los primeros cinco meses de 2025 se ubicó en 60,21 dólares por barril y acumuló un retroceso de 9,85 dólares o 14,06% en comparación con el precio reportado en el mismo lapso de 2024.

Con el recrudecimiento de los conflictos en el oriente medio, por el ataque de Israel a Irán, es posible que la situación de los precios mejore en junio, pero la duda que persiste es en cuál medida Venezuela podría aprovechar esta coyuntura con un cuadro más complicado por la reimposición de sanciones estadounidenses.

Como dato de alguna manera positivo, la OPEP registró, en su informe correspondiente a junio con resultados de mayo, una plataforma de perforación activa más en Venezuela para llegar a un total de tres, luego que el registro histórico fuese solo de dos en los primeros cuatro meses del año.

No obstante, este sigue siendo un número de plataformas históricamente bajo para el volumen y potencial de producción que yace en el subsuelo venezolano.

Noticia al Día/Con información de B y N