La cantante Britney Spears contó que sufrió un accidente doméstico que le dejó algunas quemaduras en el rostro.

A través de sus redes sociales, la princesa del pop relató que todo sucedió cuando intento prender la chimenea en su casa y en ese momento causó una exposición.

“Estaba en mi habitación, encendí el fuego y, de repente, me explotó en la cara”, dijo Britney, aclarando que “ya había hecho eso antes”, pero que normalmente es algo que hace su personal de seguridad. “Pero esta vez, lo tiré todo ahí dentro, y literalmente me explotó en la cara…

La princesa del pop agregó: "me quemó todas las pestañas, las cejas y… ¿Ves este flequillo de bebé? Son de… me chisporroteó todo el pelo… Me dolía tocar el teléfono. Me dolía ponerme hielo en la cara. Me dolía que me tocaran. Esto ocurrió durante unas seis o siete horas. El dolor nunca desapareció. Era tan, tan, tan fuerte”.

La artista reveló que el hecho ocurrió hace seis meses y afortunadamente ya pudo recuperarse de todo eso.

