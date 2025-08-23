Tiburón nodriza de color naranja y ojos blancos sorprende en Costa Rica y despierta interés científico

Un grupo de pescadores deportivos en la costa caribeña de Costa Rica vivió un momento inesperado al capturar un tiburón nodriza con una apariencia inusual: piel de tono naranja brillante y ojos completamente blancos. El ejemplar fue encontrado cerca del Parque Nacional Tortuguero, una zona reconocida por su biodiversidad marina.

El tiburón, de aproximadamente dos metros de longitud, fue liberado en buen estado tras ser registrado. Su aspecto llamó la atención de inmediato, y las imágenes del animal se viralizaron en redes sociales, donde muchos lo compararon con una criatura salida de una película de ciencia ficción.

Un fenómeno poco común en el Caribe

Los pescadores aseguraron que nunca habían visto algo similar. El hallazgo captó el interés de biólogos marinos, quienes confirmaron que se trata de un caso extremadamente raro entre los tiburones cartilaginosos de la región.

Expertos explicaron que la coloración naranja se debe a una condición genética conocida como xantismo, que intensifica los pigmentos amarillos y elimina los rojos. Los ojos blancos, sin iris visible, corresponden a una forma de albinismo parcial. La combinación de ambas características, llamada albino-xantocromismo, no había sido documentada previamente en tiburones nodriza del Caribe.

Desafíos para la supervivencia

Este tipo de mutaciones genéticas puede representar riesgos para los animales, haciéndolos más visibles ante depredadores y presas. También pueden sufrir sensibilidad a la luz y dificultades reproductivas. Sin embargo, este tiburón logró alcanzar la edad adulta en buen estado, lo que plantea interrogantes sobre su capacidad de adaptación en entornos naturales complejos.

Importancia científica y ambiental

El descubrimiento ofrece una valiosa oportunidad para estudiar la diversidad genética de los tiburones nodriza y comprender mejor cómo influyen los factores ambientales en la aparición de mutaciones. Costa Rica, país destacado por su enfoque en sostenibilidad, suma este hallazgo a su lista de hitos en conservación marina.

Más allá de su apariencia extraordinaria, este tiburón representa un llamado a profundizar la investigación científica y a reforzar los esfuerzos por proteger los ecosistemas oceánicos.