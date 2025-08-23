Sábado 23 de agosto de 2025
Al Dia

Tiburón nodriza de color naranja y ojos blancos sorprende en Costa Rica y despierta interés científico

El ejemplar fue encontrado cerca del Parque Nacional Tortuguero, una zona reconocida por su biodiversidad marina

Por Andrea Guerrero

Tiburón nodriza de color naranja y ojos blancos sorprende en Costa Rica y despierta interés científico
Foto: Agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Un grupo de pescadores deportivos en la costa caribeña de Costa Rica vivió un momento inesperado al capturar un tiburón nodriza con una apariencia inusual: piel de tono naranja brillante y ojos completamente blancos. El ejemplar fue encontrado cerca del Parque Nacional Tortuguero, una zona reconocida por su biodiversidad marina.

El tiburón, de aproximadamente dos metros de longitud, fue liberado en buen estado tras ser registrado. Su aspecto llamó la atención de inmediato, y las imágenes del animal se viralizaron en redes sociales, donde muchos lo compararon con una criatura salida de una película de ciencia ficción.

Un fenómeno poco común en el Caribe

Los pescadores aseguraron que nunca habían visto algo similar. El hallazgo captó el interés de biólogos marinos, quienes confirmaron que se trata de un caso extremadamente raro entre los tiburones cartilaginosos de la región.

Expertos explicaron que la coloración naranja se debe a una condición genética conocida como xantismo, que intensifica los pigmentos amarillos y elimina los rojos. Los ojos blancos, sin iris visible, corresponden a una forma de albinismo parcial. La combinación de ambas características, llamada albino-xantocromismo, no había sido documentada previamente en tiburones nodriza del Caribe.

Desafíos para la supervivencia

Este tipo de mutaciones genéticas puede representar riesgos para los animales, haciéndolos más visibles ante depredadores y presas. También pueden sufrir sensibilidad a la luz y dificultades reproductivas. Sin embargo, este tiburón logró alcanzar la edad adulta en buen estado, lo que plantea interrogantes sobre su capacidad de adaptación en entornos naturales complejos.

Importancia científica y ambiental

El descubrimiento ofrece una valiosa oportunidad para estudiar la diversidad genética de los tiburones nodriza y comprender mejor cómo influyen los factores ambientales en la aparición de mutaciones. Costa Rica, país destacado por su enfoque en sostenibilidad, suma este hallazgo a su lista de hitos en conservación marina.

Más allá de su apariencia extraordinaria, este tiburón representa un llamado a profundizar la investigación científica y a reforzar los esfuerzos por proteger los ecosistemas oceánicos.

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

FANB mantiene 164 despliegues activos para proteger la soberanía nacional

FANB mantiene 164 despliegues activos para proteger la soberanía nacional

Robert Suárez alcanzó su salvado 34 de la temporada en triunfo de Padres

Robert Suárez alcanzó su salvado 34 de la temporada en triunfo de Padres

Los hermanos Menéndez no obtendrán libertad condicional y permanecerán en prisión

Los hermanos Menéndez no obtendrán libertad condicional y permanecerán en prisión

Tottenham doblegó al Manchester City en la segunda jornada de la Premier League

Tottenham doblegó al Manchester City en la segunda jornada de la Premier League

Ronald Acuña Jr. enciende los motores y conecta su estacazo 15 del año

Ronald Acuña Jr. enciende los motores y conecta su estacazo 15 del año

¡Héroe! William Contreras despachó jonrón y Cerveceros dejan en el terreno a Gigantes

¡Héroe! William Contreras despachó jonrón y Cerveceros dejan en el terreno a Gigantes

Eugenio Suárez llegó a 40 cuadrangulares en la temporada

Eugenio Suárez llegó a 40 cuadrangulares en la temporada

Venezuela cayó ante Canadá en el inicio de la AmeriCup

Venezuela cayó ante Canadá en el inicio de la AmeriCup

Cuadrantes de Paz realiza jornada de educación vial en Baralt para prevenir accidentes de tránsito

Cuadrantes de Paz realiza jornada de educación vial en Baralt para prevenir accidentes de tránsito

Juegos Panamericanos Junior: Venezuela conquistó cinco medallas doradas en la jornada del jueves

Juegos Panamericanos Junior: Venezuela conquistó cinco medallas doradas en la jornada del jueves

Yanetzy Urbina: estamos abocados a la conformación de los Consejos Campesinos

Yanetzy Urbina: estamos abocados a la conformación de los Consejos Campesinos

La Vinotinto de las alturas se estrena en la AmeriCup frente a Canadá

La Vinotinto de las alturas se estrena en la AmeriCup frente a Canadá

Policía de Caquetá se pronuncia respecto al atentado

Policía de Caquetá se pronuncia respecto al atentado

Trump anunció que el sorteo del Mundial 2026 será en diciembre

Trump anunció que el sorteo del Mundial 2026 será en diciembre

Andrés Calamaro: Del Bandoneón a leyenda del rock argentina

Andrés Calamaro: Del Bandoneón a leyenda del rock argentina

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Ministro Cabello informó sobre la detención de un hombre con tres mil detonadores en Maracaibo

Ministro Cabello informó sobre la detención de un hombre con tres mil detonadores en Maracaibo

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Confirman fallecimiento de niño de 9 años tras presunta intoxicación en comedor comunitario de San Francisco

Confirman fallecimiento de niño de 9 años tras presunta intoxicación en comedor comunitario de San Francisco

Detenido el femicida de Nuvia Perozo, asesinada en la piscina de una lujosa finca en Valencia

Detenido el femicida de Nuvia Perozo, asesinada en la piscina de una lujosa finca en Valencia

Maduro convoca jornada nacional de alistamiento para la Milicia Bolivariana para el 23 y 24 de agosto

Maduro convoca jornada nacional de alistamiento para la Milicia Bolivariana para el 23 y 24 de agosto

Noticias Relacionadas

Curiosidades

Tiburón nodriza de color naranja y ojos blancos sorprende en Costa Rica y despierta interés científico

El ejemplar fue encontrado cerca del Parque Nacional Tortuguero, una zona reconocida por su biodiversidad marina
Tecnología

IA al frente del mostrador: el nuevo rostro del comercio digital

Creados a base de la inteligencia artificial (IA) del gigante tecnológico chino Baidu y el chatbot DeepSeek, no necesitan descanso: transmiten contenido 24 horas al día los siete días de la semana
Nacionales

Tormenta Fernand se fortalece en el Caribe: No representa ningún peligro para Venezuela

Inameh monitorea la evolución del fenómeno, que se dirige hacia el oeste-noroeste
Sucesos

Tres muertos dejó colisión frontal en la vía Clarines-Uchire de Anzoátegui

Las víctimas fatales, quienes se trasladaban en un vehículo Chery Orinoco color negro, fueron identificadas como Williams José Lozano Agudelo (40) la funcionaria del Sebin, Jhuliatny Nazareth Carmona Argote (30) y la estudiante Estefani Josefina Abad Peche (19). En el impacto también pereció una mascota (un cachorro Golden Retriever) que viajaba con ellos.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025