El animador zuliano Daniel Sarcos, se encuentra de visita en su querida y amada Maracaibo, así lo dio a conocer el artista en su cuenta de Instagram, con un emotivo mensaje.

"No diré donde estoy , pero habrá señales. Nada como la tierra y la gente de uno", dice el post del animador.

Hace dos años el presentador llegó al país tras 11 años de ausencia para ser parte de los eventos más importantes para el estado Zulia.

