El letal desplante que hizo Nicole Kidman a Salma Hayek al rechazar una foto con ella y que está en boca de todos

El tenso e incómodo momento que protagonizaron Salma Hayek y Nicole Kidman está en boca de todos. Internautas alegan que la actriz estadounidense hizo un letal desplante a la actriz mexicana.

Ambas celebridades coincidieron en el desfile de moda de la firma Balenciaga. Y todo ocurrió cuando Salma intentó tomarse una fotografía con Kidman.

De acuerdo con un clip que se ha viralizado, se logra apreciar que Hayek se encontraba con Katy Perry y luego aparece Kidman a quien intenta detener y colocarla junto a ellas para la foto del recuerdo.

Al parecer ese gesto no le pareció a Kidman quien de inmediato la esquivó bruscamente. Pero la mexicana no quería darse por vencida y trató de persuadirla, sin embargo, no logró detenerla.

Como era de esperar, el “forcejeo” entre las actrices generó reacciones encontradas en la web.

“Que le meta una desgreñada mi salmis a la Nicolasa”, “Espero que le haya contestado en español del mexicano”, “Con Salma no, porque somos toda América Latina y ni se imaginan el poder que tenemos juntos”, “Es mexicana y mejor aún es jarocha”, “Pues dónde quedo la educación de la kidman”, “El que lee labios que haga presencia”, fueron algunos de las reacciones de los internautas.

Noticia al Día/ 2001