El venezolano Danny Ocean se presentará en los premios Billboard

Este lunes, 22 de septiembre Billboard y Telemundo anunciaron parte de los artistas que se presentarán en los Premios Billboard de la Música Latina 2025.

Entre ellos se encuentra el venezolano Danny Ocean, Olga Tañón y Laura Pausini subirán al escenario del James L. Knight Center en Miami el jueves 23 de octubre. También se ha confirmado la participación de La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, Beéle, Juan Duque, Musza, Netón Vega, NXNNI y Óscar Maydon.

Pausini — quien será homenajeada con el Premio Billboard Ícono — ya había sido anunciada como parte de los artistas que actuarán. Por su parte, Danny Ocean, Netón Vega y Óscar Maydon son finalistas en los Premios Billboard de la Música Latina 2025, con múltiples menciones en distintas categorías.

Bad Bunny lidera la lista de finalistas con 27 menciones, estableciendo un récord histórico en los premios. El superastro puertorriqueño es seguido por Fuerza Regida con 15 menciones y Rauw Alejandro con 14. Entre las artistas femeninas, Karol G encabeza la lista con 10 menciones, empatando con el artista emergente de la música regional mexicana Tito Double P, quien también tiene 10, mientras que Peso Pluma es finalista en nueve categorías.

Los Premios Billboard de la Música Latina 2025 se transmitirán en vivo por Telemundo y también estarán disponibles en streaming a través de la aplicación de Telemundo y Peacock, y en toda América Latina y el Caribe por Telemundo Internacional.

El evento coincide con la Semana Billboard de la Música Latina, que regresa a Miami Beach del 20 al 24 de octubre con un cartel de oradores destacados que incluyen a Kali Uchis, Daddy Yankee, Xavi, Laura Pausini, Ozuna y muchos más. Consigue tus boletos hoy para la Semana Billboard de la Música Latina 2025.

Noticia al Día/Información de Billboard