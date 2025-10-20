Expulsan a Gaby Spanic de un reality show tras agredir a una compañera en Brasil

La actriz venezolana Gabriela Spanic, conocida por la telenovela La Usurpadora, fue expulsada de ‘La Granja VIP’, versión Brasileña este domingo, 19 de octubre luego de abofetear a una participante de nombre Tamires Assis durante una dinámica en vivo.

La bofetada no fue intencional, sino que se interpretó como un acto de protesta contra la violencia recurrente entre los participantes. La producción confirmó la decisión minutos después, poniendo fin a la participación de Gaby tras 34 días de confinamiento.

Durante la actividad llamada Apontamento, los peones debían señalar quién actuaba de manera más pasiva en el juego y llevarlo a una acción simbólica. Spanic eligió a Tamires, su aliada, para destacar los enfrentamientos agresivos en la casa.

Spanic eligió a Tamires como "planta" y le reprochó que participara más en el juego. Antes de anunciar su salida, la actriz dirigió un emotivo mensaje al público.

“Muchos se preguntarán por qué elegí a Tamires. Sé que llama mucho la atención, pero primero soy una mujer que viene de otro país y muchas cosas me han pasado. He sido acosada por la manera en que hablo, he sido atacada. ¡Gracias, gente de Brasil, que ya no tolera la violencia! No subestimo la inteligencia del público. Siempre estoy agradecida, porque son ustedes quienes me dan de comer", expresó la actriz criolla.

Tras el discurso, Gaby le pidió a Tamires que la golpeara, pero al negarse, fue ella quien la abofeteó antes de anunciar su salida.

“Me despido, ya no puedo quedarme aquí. Me rindo, ¡adiós! Que Dios los bendiga a todos", subrayó la actriz.

Gaby, você fez história, teve que desistir e fazer uma performance pra manifestar a pura agressão e falta de intervenção desse programa. Nós não esperávamos e não queríamos sua desistência, mas se é para sua saúde mental, então venha!



O Brasil te ama, nossa Usurpadora!#afazenda pic.twitter.com/t14GLDSvkw — tina juridico spanic (@spanictina) October 20, 2025

En medio de la dinámica, Gaby le dio una bofetada a Tamires y le pidió que respondiera, cuestionando por qué no se defendía de ataques previos. La participante de Manaos permaneció inmóvil, intensificando la tensión. Entre lágrimas, Gaby abandonó la terraza y anunció su retirada a la producción.

Horas después del incidente, el equipo de Tamires defendió la bofetada como un acto premeditado de protesta, no una agresión real, resaltando la amistad entre ambas y el objetivo de exponer dinámicas tóxicas del programa.

Lee también: EEUU desmiente que tenga planes de realizar un ‘reality show’ con inmigrantes

Noticia al Día con información de Milenio