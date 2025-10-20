Lunes 20 de octubre de 2025
Al Dia

Expulsan a Gaby Spanic de un reality show tras agredir a una compañera en Brasil

Entre lágrimas, Gaby abandonó la terraza y anunció su retirada a la producción

Por María Briceño

Expulsan a Gaby Spanic de un reality show tras agredir a una compañera en Brasil
Foto: agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La actriz venezolana Gabriela Spanic, conocida por la telenovela La Usurpadora, fue expulsada de ‘La Granja VIP’, versión Brasileña este domingo, 19 de octubre luego de abofetear a una participante de nombre Tamires Assis durante una dinámica en vivo. 

La bofetada no fue intencional, sino que se interpretó como un acto de protesta contra la violencia recurrente entre los participantes. La producción confirmó la decisión minutos después, poniendo fin a la participación de Gaby tras 34 días de confinamiento.

Durante la actividad llamada Apontamento, los peones debían señalar quién actuaba de manera más pasiva en el juego y llevarlo a una acción simbólica. Spanic eligió a Tamires, su aliada, para destacar los enfrentamientos agresivos en la casa.

Spanic eligió a Tamires como "planta" y le reprochó que participara más en el juego. Antes de anunciar su salida, la actriz dirigió un emotivo mensaje al público.

“Muchos se preguntarán por qué elegí a Tamires. Sé que llama mucho la atención, pero primero soy una mujer que viene de otro país y muchas cosas me han pasado. He sido acosada por la manera en que hablo, he sido atacada. ¡Gracias, gente de Brasil, que ya no tolera la violencia! No subestimo la inteligencia del público. Siempre estoy agradecida, porque son ustedes quienes me dan de comer", expresó la actriz criolla.

Tras el discurso, Gaby le pidió a Tamires que la golpeara, pero al negarse, fue ella quien la abofeteó antes de anunciar su salida.

“Me despido, ya no puedo quedarme aquí. Me rindo, ¡adiós! Que Dios los bendiga a todos", subrayó la actriz.

En medio de la dinámica, Gaby le dio una bofetada a Tamires y le pidió que respondiera, cuestionando por qué no se defendía de ataques previos. La participante de Manaos permaneció inmóvil, intensificando la tensión. Entre lágrimas, Gaby abandonó la terraza y anunció su retirada a la producción.

Horas después del incidente, el equipo de Tamires defendió la bofetada como un acto premeditado de protesta, no una agresión real, resaltando la amistad entre ambas y el objetivo de exponer dinámicas tóxicas del programa.

Lee también: EEUU desmiente que tenga planes de realizar un ‘reality show’ con inmigrantes

Noticia al Día con información de Milenio

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Kevin Durant firma extensión histórica con los Rockets de Houston

Kevin Durant firma extensión histórica con los Rockets de Houston

El lugar de Maracaibo donde se han derramado mas lágrimas después de los cementerios y las funerarias

El lugar de Maracaibo donde se han derramado mas lágrimas después de los cementerios y las funerarias

¡Patas pa arriba!: Recortes de pollo aumentan de precio todos los días

¡Patas pa arriba!: Recortes de pollo aumentan de precio todos los días

CICPC realizó charla en una institución educativa de Maracaibo para orientar al uso correcto de las redes sociales

CICPC realizó charla en una institución educativa de Maracaibo para orientar al uso correcto de las redes sociales

Más de mil 700 gandolas cruzaron la frontera entre Colombia y Venezuela durante septiembre

Más de mil 700 gandolas cruzaron la frontera entre Colombia y Venezuela durante septiembre

Leones pasó la escoba ante Caribes en el Monumental

Leones pasó la escoba ante Caribes en el Monumental

Sexagenario agredió a su pareja con un

Sexagenario agredió a su pareja con un "puyón" en Maracaibo

Bravos terminó con el invicto de Tigres

Bravos terminó con el invicto de Tigres

Magallanes venció a Águilas y logra su primera victoria en la LVBP

Magallanes venció a Águilas y logra su primera victoria en la LVBP

Tiburones apabulló a Cardenales en Barquisimeto

Tiburones apabulló a Cardenales en Barquisimeto

Real Madrid se impuso por la mínima al Getafe con gol de Mbappé

Real Madrid se impuso por la mínima al Getafe con gol de Mbappé

Errores comunes al hablar de economía política (por Jesús Castillo Molleda)

Errores comunes al hablar de economía política (por Jesús Castillo Molleda)

Dos muertos tras salirse de la pista un avión de carga en Hong Kong

Dos muertos tras salirse de la pista un avión de carga en Hong Kong

De Maracaibo a Hollywood: Patricia Velásquez y la leyenda de La Llorona que hoy cautiva en Netflix (Por Luz Neira Parra)

De Maracaibo a Hollywood: Patricia Velásquez y la leyenda de La Llorona que hoy cautiva en Netflix (Por Luz Neira Parra)

Verstappen conquistó el GP de Estados Unidos y complica el título mundial de F1

Verstappen conquistó el GP de Estados Unidos y complica el título mundial de F1

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Motorizado herido tras impactar su motocicleta contra un carro en la C-2 a la altura de la estación de servicio Amparo

Motorizado herido tras impactar su motocicleta contra un carro en la C-2 a la altura de la estación de servicio Amparo

Hay un lindo monito suelto en El Trébol

Hay un lindo monito suelto en El Trébol

DÍA NO LABORABLE: Saime aclara a sus usuarios los pasos a seguir si les tocó cita este lunes 20-Oct

DÍA NO LABORABLE: Saime aclara a sus usuarios los pasos a seguir si les tocó cita este lunes 20-Oct

Volvió a temblar en Bachaquero

Volvió a temblar en Bachaquero

Tres ondas tropicales amenazan con más lluvias en gran parte del país

Tres ondas tropicales amenazan con más lluvias en gran parte del país

Noticias Relacionadas

Entretenimiento

Expulsan a Gaby Spanic de un reality show tras agredir a una compañera en Brasil

Entre lágrimas, Gaby abandonó la terraza y anunció su retirada a la producción
Al Dia

Acribillaron a hombre cuando estaba junto a su hijo comprándole un helado en Sur del Lago

Dos motorizados perpetraron el sicariato

Al Dia

NBA 2025/26: guía para una temporada de aniversario

La 80.ª temporada de la NBA comienza el 21 de octubre con un enfrentamiento entre Oklahoma City Thunder y Houston…
Al Dia

"La China", otra flor del vallenato como Ana del Castillo dispuesta a hacerse un nombre entre los grandes

En el universo vibrante del vallenato, una nueva voz empieza a florecer con fuerza: Laura Hamburger, conocida cariñosamente como "La…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025