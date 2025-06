Así despidió Miguel Varoni a la actriz Sandra Reyes

Tras la noticia sobre la muerte de la actriz Sandra Reyes con un amplio recorrido en teatro, televisión y cine, en series como ‘Pedro el Escamoso’, ‘La Pena Máxima’, Cartel de los Sapos y últimamente por ser mamá del ciclista en ‘Rigo’, muchos lamentaron su partida.

Miguel Varoni fue el primero en colgar en sus redes sociales sus condolencias y lamentó su partida."Hasta siempre mi Doctora Paula … sumerce no sabe la falta que me va a hacer !!! Dios me la Bendiga!!! Siempre estar en mi corazón", escribió.

La noticia fue confirmada por Noticias RCN, quien aseguró confirmó la noticia con sus familiares. Según el medio, el cuerpo de la artista será trasladado al municipio de Ubaté, Cundinamarca, donde se llevará a cabo la velación.

Reyes forjó una importante carrera en el mundo de la actuación con papeles emblemáticos como Paula Restrepo en ‘Pedro El Escamoso’, Aracely en ‘Rigo’, Amparo Cadena en ‘El Cartel de los Sapos’, Ventino en donde fue la madre adoptiva de la protagonista, quien trabajo con el actor venezolano José Ramón Barreto, entre otras.

Reyes de 49 años, batallaba contra el cáncer de seno.

