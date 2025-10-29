Miércoles 29 de octubre de 2025
¡Bebé en camino! Ex RBD Dulce María anuncia segundo embarazo sorpresa

La cantante y actriz mexicana Dulce María, famosa por su papel de Roberta en Rebelde y su trayectoria como integrante…

Por Ernestina García

La cantante y actriz mexicana Dulce María, famosa por su papel de Roberta en Rebelde y su trayectoria como integrante de RBD, confirmó que está embarazada por segunda vez.

La noticia, completamente inesperada para ella, fue revelada en la portada de la revista Marie Claire en su edición de noviembre, donde posa orgullosa mostrando su avanzada gestación.

A punto de cumplir 40 años en diciembre, la artista compartió con la revista la sorpresa de este nuevo embarazo, que llega 35 años después de iniciar su carrera:

“Estoy a punto de cumplir 40 años y 35 de carrera, con un regalo inesperado: este embarazo que me tomó por sorpresa. No lo esperaba, pero a veces la vida te lleva exactamente a donde necesitas estar”, declaró a Marie Claire.

Este bebé es fruto de su matrimonio con el productor y músico Paco Álvarez, con quien se casó en 2019. La pareja ya son padres de María Paula, nacida en diciembre de 2020, y se preparan con ilusión para recibir al nuevo miembro de la familia. Paco Álvarez celebró la noticia en sus redes sociales con el mensaje: "Les compartimos la noticia más hermosa del mundo".

Pausa en proyectos profesionales


Dulce María relató que descubrió su embarazo tras sentirse "muy mal" durante un viaje, achacándolo inicialmente al cansancio. Al regresar a México y hacerse una prueba, resultó positiva.

La noticia ha provocado que la artista frene temporalmente varios proyectos profesionales:

"Acababa de lanzar la canción ‘Jaula de oro’, había grabado un video y estaba produciendo otras canciones; de repente tuve que pausar todo. Mi vida dio un giro. Ahora mi prioridad absoluta es este embarazo y mi familia”, aseguró la intérprete.

Aunque no ha revelado el tiempo exacto de gestación, las imágenes publicadas por Marie Claire evidencian que el embarazo se encuentra en una etapa avanzada. En ellas, Dulce María irradia serenidad y felicidad

