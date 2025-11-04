Martes 04 de noviembre de 2025
Farándula

Britney Spears desactivó su cuenta de Instagram en plena nueva disputa con su exmarido

La cantante estadounidense Britney Spears ha desactivado su cuenta de Instagram, donde en las últimas semanas había publicado mensajes que…

Por Ernestina García

Britney Spears desactivó su cuenta de Instagram en plena nueva disputa con su exmarido
La cantante estadounidense Britney Spears ha desactivado su cuenta de Instagram, donde en las últimas semanas había publicado mensajes que preocuparon a su público debido a una nueva disputa con Kevin Federline, su exmarido y padre de sus dos hijos.

Al pinchar en su cuenta en esa red social (@britneyspears), donde tenía 42 millones de seguidores, se especifica que ya no está disponible y que "es posible que el enlace no funcione o que el perfil se haya suprimido".

Uno de sus últimos mensajes fue publicado a mediados de octubre. La autora de ‘… Baby One More Time’ o de ‘Oops! I Did It Again’ respondía a los primeros extractos que se habían adelantado del libro de memorias de Federline, ‘You Thought You Knew’, en el que el DJ y bailarín decía estar preocupado por ella y aseguraba que "se ha vuelto imposible fingir que todo va bien".

Spears, que estuvo casada con él de 2004 a 2007, rechazó en su post la imagen que se proyectaba de ella como madre.

"La constante manipulación por parte de mi exesposo es extremadamente dolorosa y agotadora. Siempre he suplicado y clamado tener una vida con mis hijos. Las relaciones con adolescentes varones son complejas. Me he sentido desmoralizada por esta situación y siempre he pedido, casi suplicado, que formen parte de mi vida", decía.

En otro de sus mensajes en octubre parecía hacer alusión a los cuatro meses que pasó en rehabilitación en 2018. "Siento que me quitaron las alas y que sufrí daño cerebral hace mucho tiempo. Por supuesto, he seguido adelante tras esa etapa difícil de mi vida y me siento bendecida de estar viva…", señalaba.

En 2021, Spears puso fin a la tutela por la que su padre llevó las riendas de sus finanzas y vida personal durante casi 14 años. Libre de ese control, la vocalista de ‘Toxic’ ha estado bajo los focos y recibido críticas por algunas de sus publicaciones en las redes sociales, donde solía subir videos bailando y posando desinhibida.

Noticia al Día/ EFE

Al Dia

La venezolana Valentina Ávila debuta en Nueva York como directora con la obra vanguardista "The Wish"

Ávila es una artista escénica recién graduada del prestigioso Stella Adler Acting Studio en Nueva York, y alumna de la Central Michigan University con un BFA en Actuación y Dirección (y un minor en Danza).
Al Dia

Miguel Ángel Landa cumple 89 años

Tuvo excelentes participaciones en grandes clásicos de la Televisión, entre los que destacan: La Señora de Cárdenas, Pobre Negro y Canaima. Su personaje de villano en El país de las mujeres resaltó su temple, su voz y su avasallante poder interpretativo.
Farándula

Jonathan Bailey es el hombre más sexy del mundo

Este reconocimiento es especialmente significativo, ya que Bailey se convierte en el primer hombre abiertamente homosexual en recibir este prestigioso título.
Al Dia

Karla Moronta le dedicó el triunfo a su abuela

Durante el evento en el Teatro Niños Cantores, la abuela de Karla Moronta captó la atención al mostrar su apoyo desde tempranas horas, visiblemente emocionada, con una fotografía de su nieta y maracas en mano.

