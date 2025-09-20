El Estadio Monumental Simón Bolívar vibró hasta la madrugada con el regreso triunfal de Nicky Jam, quien ofreció un espectáculo inolvidable. El artista conectó con miles de fanáticos a través de una noche cargada de energía, recuerdos y momentos emotivos.

La conexión con Venezuela y los clásicos que marcaron una época



Cerca de las 12:10 a.m., Nicky Jam subió al escenario y el público le demostró que la espera había valido la pena. Con el grito de "Voy a Beber" como bandera, el cantante recordó que esa fue la canción que lo unió por primera vez a Venezuela. A partir de ahí, el concierto fue una montaña rusa de emociones, combinando éxitos nuevos como "Hiekka" con los clásicos que lo catapultaron a la fama.

Un invitado sorpresa y un momento lleno de emoción



Alrededor de la 1:10 a.m., Nicky Jam se ausentó brevemente para un cambio de vestuario, reapareciendo cinco minutos después con un atuendo completamente blanco. Interpretó sus conocidos temas "El Amante" y "Buscándote", pero el punto cumbre de la noche llegó con una historia personal. Nicky Jam relató que hace ocho años apoyó en redes a un joven artista que apenas comenzaba. En un gesto de generosidad, lo invitó al escenario. El público estalló en aplausos cuando el joven cantante apareció para interpretar a dúo el éxito "Cásate Conmigo", un momento que sin duda quedará grabado en la memoria de los asistentes.

Un cierre a lo grande



La fiesta continuó con una ráfaga de éxitos que puso a bailar a todo el estadio: "Materialista", "Perro Fiel", "Hasta el Amanecer", "X (Equis)" y "Travesuras". A la 1:50 a.m., Nicky Jam se despidió del público entre una ovación ensordecedora. Como un gesto de gratitud, se quitó la gorra y la lanzó al público, sellando así una noche inolvidable en Caracas.

Noticia al Día/