La cantante colombiana, Greeicy Rendón, dio de que hablar este fin de semana no por su talento, sino por la captura de su padre Luis Alberto Rendón, este domingo por estar presuntamente involucrado un grave caso judicial relacionado con secuestro y tortura.

La investigación apunta a que el padre de la intérprete de “Amantes”, habría participado, en compañía de otras personas, en una retención ilegal y agresión de dos hombres, quienes estarían involucrados en un robo ocurrido el pasado año 2023 en la finca de la artista.

En el hecho dejó un saldo de joyas, dinero y objetos de valor hurtados por un monto estimado en 1 mil 700 millones de pesos y según los primeros reportes de la investigación el personal de seguridad de la familia, habría retenido a dos trabajadores del lugar para interrogarlos por el hecho, y durante ese proceso los habrían golpeados y amenazados.

Uno de los trabajadores agredido habría declarado que, “Me pegaban con un martillo en un brazo y en el pecho. Empecé a perder el conocimiento por la sangre perdida y los golpes. Me metían el cañón de la pistola en la boca y me decían que si no hablaba me atendría a las consecuencias”.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación, será el ente encargo de presentar los elementos materiales, probatorios, que involucren al padre de la cantautora con estos hechos, ocurridos durante las diligencias no oficiales para esclarecer el millonario hurto.

Hasta los momentos la cantante no se ha pronunciado sobre la captura de su padre, mientras que el hecho sigue bajo investigación y se espera que en los próximos días se conozcan detalles sobre la audiencia.

Noticia al Día/notitarde