Diana Hezzel cantante y compositora con la humildad por delante

La talentosa cantante y compositora marabina, Diana Hezzel, de 19 años, visitó noticia al Día para promocionar su más reciente tributo a la reguetonera colombiana Karol G junto a la gente Cover Music Venezuela. También habló sobre su proceso y evolución como artista.

La joven inició su carrera como bailarina a los 3 años de edad, pero a los 11, se inscribió en una academia de baile llamada Revelación Dance, donde se empezó a formar como bailarina profesional en el ámbito de los géneros urbanos: “Yo siempre dije que quería estar detrás de un artista bailando”, comentó.

Foto por: Xiomara Solano

“El director de la academia Revelación Dance, Horus Castro, descubrió el talento que tenía Diana”, resaltó la manager de la joven, quien además es la persona más importante en su vida, su madre.

El director Castro, al darse cuenta del talento que tenían algunas estudiantes, creó una agrupación de chicas llamada Dejaboom, donde hicieron covers y recrearon a los personajes de Fith Harmony, Spice Girls.

Sin embargo, con el pasar del tiempo, los miembros de la agrupación, poco a poco, fueron labrando caminos distintos, hasta que Diana terminó como solista: Se le conoce en las plataformas digitales como ItsDiana. "Hace dos años que decidí ser solista”, precisó a Noticia al Día.

Pero, aunque al principio se mantenía con el sueño de bailar, empezó a tener intereses por el canto: “La primera vez que pise un estudio de grabación, dije, es aquí. Me puse los audífonos; grabamos los temas y dije: esto es lo que voy a hacer para siempre", añadió la talentosa zuliana.

Foto por: Xiomara Solano

Aunque en su carrera artística ha tenido momentos llenos de subidas y bajadas por el aspecto competitivo y la formación que se debe seguir manteniendo, el propósito de Diana es convertirse en una artista que pueda reflejar su lado más humano y mostrar todo su ser en cada canción compuesta, manteniendo la humildad y a Dios por delante.

“Los sueños se pueden cumplir, suena un poco cliché, pero para mí es algo importante a recalcar, porque a lo largo de estos seis años, he luchado bastante y he pasado por muchas altas y muchísimas bajas. No ha sido nada fácil. Pero aquí seguimos", dijo.

Al mismo tiempo, Diana Hezzel comentó que quiere ser fuente de inspiración para aquellos jóvenes que sienten miedo de expresar su talento. "Yo sé que puedo ser una voz para ellos", subrayó.

Finalmente, resaltó la importancia de poner a Dios sobre todas las cosas para lograr los sueños.

Isabel Touissant/Pasante

Noticia al Día