El famoso dúo mexicano de pop Jesse y Joy, se presentarán por primera vez en Venezuela el próximo sábado 09 de noviembre, en la Terraza del CCCT en la Ciudad de Caracas.

Jesse & Joy prometen una noche especial para el público caraqueño, que podrá disfrutar y cantar éxitos como “Corre”, “Espacio Sideral”, “La de la mala suerte”, “Chocolate”, “Dueles”, “¿Con quién se queda el perro?”, “Llorar”, entre muchos otros.

Además de sus clásicos, el dúo también interpretará las canciones de su más reciente álbum Clichés, nominado al Mejor Álbum Pop Vocal en la reciente edición del Grammy Latino.

Precios de las entradas para el concierto de Jesse & Joy en Caracas

Las entradas para el concierto de Jesse & Joy en Caracas están disponibles a través de página web Goliiive o en las taquillas del CCCT, ubicadas en el Nivel C-2 del centro comercial.

El precio de los boletos es de 40 dólares (Zona Standing 2), 80 dólares (Zona Standing 2), 100 dólares (VIP Mesas) y 150 dólares (Terraza 1 y 2).

