Jueves 04 de septiembre de 2025
Dwayne ‘La Roca’ Johnson se aleja de la acción y se adentra en el drama

El actor estadounidense Dwayne Johnson decide explorar distintas facetas actorales al interpretar al luchador Mark Kerr en la que sería, hasta la fecha, la producción más difícil de su carrera.

Por Pasante1

Dwayne 'La Roca' Johnson se aleja de la acción y se adentra en el drama
Foto: Cortesía. Composición: Reyhans Quiroz
Dwayne Johnson presenta un cambio no solo físico al interpretar a Mark Kerr, un luchador de artes marciales mixtas que deberá enfrentarse a la duda, el miedo y la adicción a las drogas. Siendo el papel más profundo hasta la fecha para el actor. Quienes vieron la película en el festival de cine de Venecia especulan sobre una nominación al Óscar en la carrera de Dwayne Johnson.

El antiguo luchador Dwayne Johnson, más conocido como La Roca (The Rock), lleva alrededor de 23 años ejerciendo la carrera de actor en distintas producciones. Pese a que un gran número de sus películas sean reconocidas internacionalmente, el actor se ha mostrado inconforme con el repetitivo perfil de los personajes que interpreta.

Dwayne Johnson stuns fans with jaw-dropping 60-pound weight loss at Venice Film Festival: Fans call it 'concerning' | Mint
Foto: Cortesía.

Desde su primer personaje en la película el regreso de la momia en 2001, el actor se ha visto involucrado en roles que repiten el mismo perfil, hombres rudos y fuertes que se encargan de los problemas por los medios necesarios.

Aunque con sus tintes de comedia, la mayoría de sus personajes comparten la característica de ser ‘hombres rudos’, ya sea en Rápidos y furiosos, Venganza letal o Entrenando a papá. Sus personajes siguen una línea clara.

Foto: Cortesía.

Línea que el actor quiso romper con la interpretación más profunda de su carrera como actor. "Hice esas películas, y me gustaron, y fueron divertidas, y algunas fueron realmente buenas y funcionaron bien, y otras no tanto. Pero creo que lo que me di cuenta es que tenía este deseo ardiente y esta voz que me decía: ¿Y si hay más?", expresó el actor.

Cambio de aires

El actor decidió interpretar al luchador americano Mark Kerr en el drama naturalista ‘The Smashing Machine’, que gira en torno a un luchador de artes marciales mixtas que, además de enfrentar a sus contrincantes, deberá luchar contra sus dudas y temores mientras enfrenta su adicción a las drogas. Un papel que intenta probar que Dwayne Johnson es un actor con múltiples facetas.

La presentación de la película se realizó en el festival de cine de Venecia, donde los críticos tuvieron oportunidad de examinar a detalle la producción, llegando a predecir una futura nominación al Óscar para el actor.

Para este papel, el actor declaró que puso especial empeño en salir de su zona de confort con el fin de llegar a nuevos horizontes. "A veces es difícil saber de qué eres capaz cuando te han encasillado en algo. Es difícil preguntarte: Espera, ¿puedo hacer eso? Siento que sí'", comento Dwayne a la prensa del festival.

Dwayne Johnson en la presentación de su nueva película. Foto: Cortesía.

Dwayne Johnson comentó que ‘The Smashing Machine’ no sería un caso aislado, destacando que aunque el año que viene participará en la adaptación en acción real de la película Moana, este seguirá en la búsqueda de papeles que pongan a prueba su capacidad como actor, evitando limitarse a complacer al público general.

"La taquilla es nuestro sector, como sabemos, es muy ruidosa y puede ser muy contundente y termina acorralándote", afirmó Johnson al discutir sobre la presión que se siente ante la expectativa de crear películas que sean comercialmente rentables y cómo desea participar en producciones que lo reten como actor.

Noticia al Día / Reyhans Quiroz

