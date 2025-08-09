Eduardo Serrano lucha contra el cáncer

El primer actor venezolano Eduardo Serrano, ícono de la televisión nacional y galán de innumerables telenovelas, atraviesa uno de los momentos más duros de su vida.

Hace un mes fue diagnosticado con cáncer de células pequeñas en el pulmón, con metástasis en el cerebro, además de un tumor en la vejiga, lo que lo ha llevado a someterse a procedimientos médicos complejos como una nefrostomía.

Su hija, Magaly Serrano, ha hecho un llamado urgente a la solidaridad de los venezolanos y admiradores del actor, para colaborar con los gastos médicos que incluyen quimioterapias, cuidados especiales en casa y atención profesional.

La próxima sesión de quimioterapia está prevista para el 20 de agosto, y la familia necesita reunir fondos con urgencia.

Eduardo Serrano ha sido protagonista de más de 60 producciones dramáticas, entre ellas Las Amazonas, La mujer perfecta, Juana la virgen y El rostro de la venganza. Su carrera se extendió también a Estados Unidos, donde trabajó con Telemundo y otras casas productoras.

Hoy, este gran artista necesita de todos nosotros. Oremos, ayudemos y colaboremos para su pronta recuperación. Como expresó su hija: “Mi papá ha dedicado su vida a dar alegría y apoyo a los demás. Hoy, humildemente, les pedimos que nos ayuden a devolverle un poco de todo lo que él ha dado

Noticia al Día