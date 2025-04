El clásico navideño interpretado por Raphael que es viral en redes sociales: El tamborilero

Tras permanecer en el hospital, el cantante Raphael, se recupera satisfactoriamente.

Mientras sus seguidores lo homenajean recordando un tema clásico para Navidad que popularizó hace muchos años, se trata de El tamborilero, un tema hermoso que es viral en las redes sociales este 24 de diciembre.

Seguirá hospitalizado los días 24 y el 25 de diciembre. A partir del jueves «veremos si hay más pruebas», explicó el pasado lunes su hijo, Jacobo Martos, que remarcó que «pasar aquí estos días no es ningún drama».

Raphael se sintió indispuesto el pasado martes 18 de diciembre por un «aparente episodio cerebrovascular» cuando estaba grabando el especial de Navidad del programa La Revuelta de Televisión Española, que la cadena pública decidió cancelar «por respeto» al cantante.

El equipo médico descartó un accidente cerebro vascular (ACV), pero continúa haciéndole pruebas para conocer a qué se debió el episodio.

Letra del tema El tamborilero:

El camino que lleva a Belén

baja hasta el valle que la nieve cubrió.

Los pastorcillos quieren ver a su rey,

le traen regalos en su humilde zurrón

ropopompón, ropopompón.

Ha nacido en un portal de Belén

el niño Dios.

Yo quisiera poner a tus pies

algún presente que te agrade, Señor.

Más Tú ya sabes que soy pobre también

y no poseo más que un viejo tambor

ropopompón, ropopompón, pon.

En tu honor frente al portal tocaré

con mi tambor.

El camino que lleva a Belén

yo voy marcando con mi viejo tambor.

Nada mejor hay que te pueda ofrecer,

su ronco acento es un canto de amor

ropopompón, ropopompón.

Cuando Dios me vio tocando ante Él

me sonrió, me sonrió.

Por unas redes sociales libres de cenizos y de trágicos finales, libres de sepultureros y obsesionados.

Uno de los clásicos de Raphael "El Tamborilero"

Uno de los clásicos de Raphael "El Tamborilero"

Para todos … ¡¡Feliz Navidad!!

Noticia al Día/RRSS