Este chorro de estrellas del cine y la literatura nacieron un 25 de septiembre

Isaac Chocrón (1930-2011) nació en Maracay, Venezuela. Fue un destacado dramaturgo, traductor, ensayista y narrador, conocido por su contribución al teatro venezolano y su papel como fundador de la Compañía Nacional de Teatro.

Michael Douglas, nacido en 1944, es un renombrado actor y productor estadounidense. Con una carrera que abarca décadas, Douglas ha dejado una huella imborrable en Hollywood con actuaciones memorables en películas como “Wall Street” y "Basic Instinct".

Will Smith, nacido en 1968, es un actor y rapero estadounidense que ha conquistado tanto la pantalla grande como la pequeña. Conocido por su carisma y versatilidad, Smith ha protagonizado éxitos como “Men in Black” y "The Pursuit of Happyness".

Catherine Zeta-Jones, nacida en 1969, es una talentosa actriz británica que ha brillado en el cine con su elegancia y talento. Ganadora de un Oscar por su papel en “Chicago”, Zeta-Jones ha sido una figura destacada en la industria del entretenimiento.

Christopher D’Olier Reeve (Nueva York, 25 de septiembre de 1952-Mount Kisco, 10 de octubre de 2004) fue un actor, director de cine y activista estadounidense. Adquirió fama mundial como actor al interpretar a Superman en la película de acción real y sus tres secuelas, y también es recordado por su personaje de Richard Collier en la película Somewhere in Time.

Pedro Almodóvar Caballero (Calzada de Calatrava, 25 de septiembre de 1949) es un director de cine, guionista y productor español, el que mayor aclamación y resonancia ha logrado fuera de España en las últimas décadas desde Luis Buñuel. Ha recibido los principales galardones cinematográficos internacionales, entre ellos dos premios Óscar, un León de Oro, un premio Ariel y varios Premios Goya. En 2017 fue el presidente del jurado del Festival de Cannes.

Elsa Irma Aguirre Juárez (Chihuahua, Chihuahua, 25 de septiembre de 1930), conocida como Elsa Aguirre, es una actriz mexicana.1​

Entre sus trabajos más destacados se encuentra su participación en las películas Ojos de juventud (1948), Lluvia Roja (1950), La mujer que yo amé (1950), Cuatro noches contigo (1952), Cuidado con el amor (1954), Vainilla, bronce y morir (1957), Sólo de noche vienes (1965), Casa de mujeres (1966), El día de la boda (1968), y El cuerpazo del delito (1970).

Adelmo Fornaciari, más conocido por su nombre artístico Zucchero o Zucchero Fornaciari (Reggio Emilia, Emilia-Romaña, Italia, 25 de septiembre de 1955), es un cantante y músico italiano. Su pseudónimo significa "azúcar" en idioma italiano, y le fue dado durante su niñez por parte de una de sus profesoras.

Eduardo Yáñez Luévano (Toluca, Estado de México; 25 de septiembre de 1960) es un actor mexicano.

Hijo de María Eugenia Yáñez Luévano, fue criado sin su padre biológico, del cual nunca tuvo conocimiento. Participó en las telenovelas El amor nunca muere y Corazón Salvaje, y protagonizó Senda de gloria, Dulce desafío, Yo compro esa mujer y En carne propia. En Telemundo protagonizó Marielena y Guadalupe.

Rosalía Vila Tobella1​ (San Cugat del Vallés3​, España;4​ 25 de septiembre de 1992),5​ conocida simplemente como Rosalía, es una cantante, compositora, productora discográfica, modelo y empresaria española.6​7​

Nacida y criada en las afueras de Barcelona, ​​ha sido descrita por la emisora de radio estadounidense NPR como una «estrella del pop atípica» debido a «su versatilidad musical y tendencias experimentales que desdibujan los límites entre distintos géneros».8​ Después de descubrir la música folclórica española a los trece años, Rosalía estudió musicología en la Escuela Superior de Música de Cataluña mientras actuaba en bares musicales y bodas.

