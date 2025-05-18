Eurovisión 2025 arrasa con sintonía en la final y Melody se despidió cantando Esa diva

La cantante sevillana Melody, representante de España en Eurovisión 2025, en un vídeo publicado en sus redes sociales, agradeció el cariño recibido desde España, a pesar del mal resultado en la final: “Estoy muy feliz y muy satisfecha porque nosotros hemos ganado. El amor está por encima de todo. Que viva el arte y la música, aunque a veces prevalezcan otras cosas”.

Melody tras la final de Eurovisión en la que no ganó y expresó: "Viva el arte y la música, aunque a veces prevalezcan otras cosas".

Melody no logró destacar en Eurovisión y acabó en el antepenúltimo lugar con 37 puntos. Mientras algunos critican su falta de fuerza en el escenario, Nuria Roca defendió su entrega.

El cantante austriaco Johannes Pietsch, conocido como JJ, quien representó a Austria con la canción "Wasted Love", celebra con el trofeo del Festival de la Canción de Eurovisión 2025 tras ganar la gran final en el estadio St. Jakobshalle de Basilea el 18 de mayo de 2025.

Berni Barranchina comentó que Melody necesitaba mostrar "más poderío" sobre el escenario de Basilea.

La presentadora del programa defendió con firmeza la actuación de la cantante. "Ella no pudo dar más porque lo dio todo", aseguró Nuria Roca. Además, destacó que ‘Esa Diva’ es una "canción superpegadiza, no sé por qué no se les ha pegado al resto".

Eurovisión 2025 le dioa La 1 la jornada eurovisiva más seguida en 17 años. La gala de anoche arrasó con un 50,1 % de ‘share’, casi 6 millones de espectadores y más de 13,6 millones de contactos, lo que supone un incremento de 9,2 puntos y cerca de un millón de espectadores con respecto a la pasada edición. Las votaciones lograron una media de 6,3 millones, un 59,7 % de cuota y 9,2 millones de espectadores únicos.

La actuación de la representante española, Melody, fue seguida por un 50,4% de cuota y 6.114.000 espectadores, récord desde 2022.

"Un año más no ha podido ser, Melody fue sencilla, valiente y poderosa, no cometió ni un fallo. No lo pudo hacer mejor. Aunque la realidad es que el resultado no acompañó. Aquí estamos todos orgullosos. Si tengo que poner un, pero es el melenón, por tema de peso, pero esto es una tontería. Lo lució fenomenal, porque si no no podría haber hecho lo que hizo", desvelaba Emma García nada más empezar este domingo el programa de ‘Fiesta’.

