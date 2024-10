Falleció el actor John Amos de la serie ‘Roots’

El mundo llora la muerte del actor John Amos. La estrella de las series Roots, Good Times y The Mary Tyler Moore Show murió a sus 84 años. El actor murió de causas naturales en Los Ángeles, reporta Variety.

"Es con profunda tristeza que comparto con ustedes que mi padre ha partido", expresó su hijo Kelly Christopher Amos. “Era un hombre con el corazón más noble, un corazón de oro. Muchos fanáticos lo consideraban su padre en la televisión y en el cine. Mi padre amó trabajar como actor su vida entera".

Su más reciente aparición fue en la serie Suits LA y en el documental America’s Dad. "Él era mi padre, mi mejor amigo y mi héroe", añadió su hijo, agradeciendo las oraciones y los mensajes de apoyo de sus fanáticos.

John Amos y sus premios

Amos fue nominado a un Emmy en 1977 por su papel de ‘Kunta Kinte’ en la serie Roots de ABC sobre la esclavitud en Estados Unidos.

Amos hizo el papel del meteorólogo Gordon Howard en The Mary Tyler Moore show. También brilló con sus personajes en las series Good Times, Maude, All in the Family, The West Wing y Two and a Half Men.

ABC Photo Archives/Disney General Entertainment Content via Getty Images

Noticia al Día/RT