Falleció el merenguero Franklin The Boss tras fatal choque vehicular en EEUU

El cantante de merengue dominicano José Altagracia de León Corcino, conocido artísticamente como Franklin The Boss, falleció el pasado sábado 10 de mayo en un trágico accidente automovilístico ocurrido en el condado de Harnett, en el estado de Carolina del Norte, Estados Unidos.

El artista, oriundo del municipio de Guayabal, en la provincia de Azua, República Dominicana, perdió la vida tras un choque que provocó que su vehículo se incendiara.

De acuerdo con reportes del Sandhills Sentinel, los equipos de emergencia acudieron al lugar del accidente, cerca de la intersección de la carretera 24-27 y Lizzie Jeter Lane, en los límites del condado, alrededor de las 12:15 del mediodía.

Al llegar, encontraron un Toyota Camry envuelto en llamas, que se había salido de la vía e impactado de frente contra un camión de volteo estacionado frente a una residencia.

Un transeúnte logró sacar al conductor del vehículo, y una enfermera que pasaba por la zona intentó reanimarlo con maniobras de RCP. Sin embargo, el artista fue declarado muerto en el lugar

La Patrulla Estatal de Carreteras de Carolina del Norte confirmó que Franklin The Boss era el único ocupante del automóvil y que no llevaba puesto el cinturón de seguridad al momento del impacto.

Los temas que impuso Franklin

El artista popularizó los éxitos «La mantequilla», «El loco», «No me quiero enamorar» y «Tu vigilante enamorado»

Noticia al Día/univision