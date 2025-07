Gaby Spanic está feliz por este nuevo proyecto en México

La actriz venezolana Gaby Spanic continúa dando de que hablar con sus proyectos y eventos en México. El 26 de julio de este año finalizó la telenovela mexicana “Vivir de amor”, en la cual interpretó a una mujer de temple y carácter llamada Mónica Rivero Cuéllar.

Ahora la artista salida de las filas del Miss Venezuela, se prepara para comenzar un nuevo proyecto de la mano de Canela Tv.

A través de Instagram el canal de entretenimiento confirmó que el próximo 10 de octubre regresa a las pantallas la tercera temporada del reality “Secreto de Villanas”, el cual reúne a las malas más grandes de las telenovelas como Catherine Siachoque, Aylin Mújica, Sabine Moussier, Cynthia Klitbo, Laura Zapata y por supuesto Gaby.

“¡Queriditossss! Gaby Spanic los espera este 10 de octubre en el gran estreno de #SecretosDeVillanas3 exclusivamente por Canela.TV. Ni se imaginan lo que le espera a estas villanas”, escribieron en Instagram.

En programa que hace viajar a las estrellas latinas a destinos increíbles para hablar de sus carreras, amores y vida personal, tendrá en esta nueva temporada a las actrices pasando unas semanas increíbles en una lujosa villa de Marbella, España.

Recordemos, que el show ha dado mucha que tela que cortar en los medios y redes sociales por las noticias que se destapan, por ejemplo, en el 2023 Spanic hizo público un supuesto abuso sexual que sufrió a manos del cantante y actor mexicano Pablo Montero.

La recordada Paola Bracho, en la novela “La Usurpadora”, expresó que cuando compartió con Montero en la primera temporada del reality de Telemundo “La Casa de los Famosos”, fue que sucedió el supuesto abuso que marcó su vida.

“Fue alguien que yo estimo mucho y no reparo en decirlo: Pablo Montero. Yo estaba fumando mi cigarro, me lo agarró, se me cayó a los senos y empezó a agarrarme los senos, me agarró por el brazo, me quería besuquear a la fuerza. Yo pegaba de gritos; ‘Sáquenme de aquí’”, indicó la exreina de belleza.

Noticia al Día/RRSS