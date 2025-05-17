En diciembre de 2022, el cantante Justin Bieber tomó una decisión que sacudió el mundo de la música: vendió su catálogo musical a Hipgnosis Songs Capital por aproximadamente 200 millones de dólares.

Aunque este movimiento podría parecer una jugada financiera estándar para asegurar su patrimonio, una nueva investigación de TMZ sugiere que la venta fue impulsada por desesperación económica más que por estrategia.

El documental titulado TMZ Investigates: What Happened to Justin Bieber? transmitido por Hulu, presentó revelaciones inquietantes sobre el estado financiero del cantante en ese momento.

Según el productor ejecutivo de TMZ, Harvey Levin, Bieber había acumulado entre 500 millones y 1,000 millones de dólares a lo largo de su carrera. Sorprendentemente, se encontraba al borde del “colapso financiero” debido, en parte, a las deudas acumuladas tras la cancelación de su Justice World Tour en 2022.

Levin afirma haber estado en una conversación donde el equipo de Bieber reconoció que la urgencia por vender su catálogo era inminente. La preocupación era tal que, pese al consejo de su entonces manager Scooter Braun de esperar hasta enero de 2023 para beneficiarse de una rebaja fiscal, Bieber optó por vender en diciembre. “Eso muestra cuán desesperado estaba”, señala Levin en el documental.

La narrativa de cómo Bieber gestionó su fortuna es aún difusa. Un miembro del equipo de TMZ expone en el documental que durante su gira, Bieber contaba con ocho autobuses y llegó a gastar 2 millones de dólares en renovar solo uno de ellos. Además, volaba en jets costosos y pagaba en efectivo por mansiones de lujo.

Noticia al Día/Infobae/ TMZ