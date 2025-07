Justin Bieber lanzó ‘Swag’, su esperado séptimo álbum

Justin Bieber sorprendió a sus fans el viernes con el lanzamiento de "Swag", su séptimo álbum de estudio, horas después de haberlo anunciado en vallas publicitarias y redes sociales.

Lee también: Esposa de Justin Bieber expresó su preocupación por la salud emocional del cantante: "Está desquiciado, no duerme"

Es su primer álbum desde “Justice” de 2021 y el primero desde que se convirtió en padre el año pasado.

“Inspirado por su devoción como esposo y padre, esta nueva era de la música ha alimentado una perspectiva más profunda y un sonido más reflexivo, dando como resultado parte de su música más personal hasta el momento”, dijo Def Jam Recordings sobre el álbum de 21 pistas.

El jueves, fans encontraron vallas publicitarias con la imagen de Bieber en Reikiavik, Islandia y Los Ángeles. El cantante también compartió imágenes de las vallas en su cuenta oficial de Instagram, junto con una lista de canciones que incluía títulos como "All I Can Take", "Walking Away", "Dadz Love" y "Forgiveness".

Bieber, el cantante canadiense ganador de dos premios Grammy e ídolo pop que revolucionó el pop adolescente y la fama en redes sociales, es conocido por su sedosa voz de tenor pop R&B, demostrada en los discos "Baby", "Sorry" y "Stay" con Kid Laroi, éxitos de ventas de diamantes. Al principio de su carrera, siendo preadolescente, Bieber comenzó a trabajar con Usher y el influyente mánager musical Scooter Braun .

En 2023, Bieber vendió los derechos de su música —sus seis álbumes, incluyendo éxitos como «Sorry» y «Baby»— a Hipgnosis, una compañía de inversión musical con sede en el Reino Unido. Los detalles financieros del acuerdo no fueron revelados, pero la revista Billboard informa que la venta tuvo un valor estimado de 200 millones de dólares.

En agosto de 2024, Bieber y su esposa, la modelo Hailey Bieber (de soltera Baldwin), anunciaron el nacimiento de su primer hijo, Jack Blues Bieber.

Noticia al Día/AP