Kate del Castillo es evacuada de su casa tras los incendios en Los Ángeles: "Esto es terrible"

El fuego aumenta a al menos 16 la cifra de muertos, mientras las autoridades locales enfrentan críticas de la población debido a que los bomberos se han encontrado sin agua para combatir las llamas

La situación en California sigue siendo crítica. Los incendios forestales que asolan Los Ángeles han alcanzado niveles alarmantes, obligando a miles de residentes a evacuar sus hogares, incluyendo a celebridades de alto y bajo perfil.

Entre los afectados se encuentra la actriz mexicana Kate del Castillo, quien recientemente confirmó que tuvo que abandonar su casa debido a la inminente amenaza de las llamas. A pesar de encontrarse trabajando, Kate logró rescatar documentos importantes y vehículos con la ayuda de sus amigas.

En un emotivo video compartido en Instagram, la actriz agradeció a quienes la asistieron en estos momentos difíciles. “Si no fuera por mis amigas, no habría podido salvar mis pertenencias más valiosas, como mi caja fuerte”, expresó. Además, explicó que, aunque quisiera regresar a su hogar, las autoridades no permiten el acceso a la zona por seguridad.

"¡Esto es terrible! No tengo ni palabras para decirles todo lo que está sucediendo porque, además, no sé el sentir de las personas que ha perdido casas”, expresó la famosa al borde del llanto.

