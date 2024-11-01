Martes 19 de agosto de 2025
Kim Kardashian y su extraño disfraz

La noche de Halloween es una de las más esperadas no solo para salir a pedir dulces al grito de…

Por Ernestina García

FOTO .IG
La noche de Halloween es una de las más esperadas no solo para salir a pedir dulces al grito de truco o trato, ¡sino para fijarnos en los disfraces que han lucido las celebridades!

Muchas optan por trajes sexis, como Alexa Dellanos o Lina Luaces, otras en plan familiar, como Francisca o Adamari, eligen diseños más divertidos y fantasiosos y las hay que se apuntan a las últimas tendencias, como Lele Pons y Greeicy.

Y si la reina de Halloween, Heidi Klum, nos ha vuelto a dejar con la boca abierta con su transformación en E.T. el extraterrestre, Kim Kardashian tampoco se ha quedado atrás en cuanto a creatividad se refiere.

La estrella de telerrealidad, quien hace poco cumplió 44 años, posó para las redes sociales convertidas en un cocodrilo albino, un tipo de cocodrilo que se caracteriza por su color blanco debido a la falta de pigmento, y del que solo existen unos pocos ejemplares en el mundo.

Aunque al principio sus seguidores dudaban de si se trataba de una mujer lagarto o un alienígena, la también empresaria, muy aficionada a esta fiesta como el resto de su familia, lo dejó claro en su cuenta de Instagram donde compartió parte del proceso y hasta una imagen de varios de estos cocodrilos.

El proceso fue comandado por el artista de la transformación Alexis Stone, famoso por "copiar" las caras de personajes conocidos. Alexis realizó varias prótesis para las manos, la cabeza, el pecho y otras partes de Kardashian, con quien había trabajado anteriormente, y les dio la textura de piel de cocodrilo.

El muro de la socialité se llenó de comentarios, tanto positivos, alabando la increíble transformación, como curiosos. Muchos hacían referencia a los "reptilianos" que según las tendencias conspiranoicas son medio lagartos que viven entre los humano y dominan el mundo, y entre los que al parecer se encuentra Kim Kardashian.

Noticia al Día/People

Temas:

