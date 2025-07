Laura Pausini le baja dos a la timidez y deja que el sol hable sobre su piel

Laura Pausini se encuentra en un gran momento profesional y, en los últimos años no ha parado de cosechar éxitos, pero la artista italiana de 51 años deja la timidez y se muestra en traje de baño.

Reconoce que el número 50 le da respeto y ahora que cumplirá 51 su madurez avanza. “Ahora tengo una madurez que antes no tenía, he aprendido mucho, me siento más segura en muchos aspectos. Pero no te quiero mentir, a nivel exterior, mi cuerpo no me gusta. Antes de cumplirlos me dediqué a leer entrevistas de mujeres que los habían cumplido, actrices, cantantes y todas decían que era el momento más bello de sus vidas, que se veían más guapas que nunca. Pero yo, la verdad, preferiría cumplir 30 que 50, para qué nos vamos a engañar”, bromea.

Noticia al Día/RRSS