Laura Zapata habría tenido prohibida la entrada al funeral de su hermana Ernestina Sodi

La familia de la cantante Thalía atraviesa por uno de los momentos más tristes, luego del deceso de la periodista y escritora Ernestina Sodi el pasado 8 de noviembre, después de permanecer tres semanas en el hospital tras sufrir dos infartos.

A pesar del hermetismo que mantuvieron los allegados a la cantante y actriz durante el velorio que se llevó a cabo el 10 de noviembre, al que solo acudieron familiares y amigos cercanos a la escritora, la periodista Liz López reveló algunos presuntos detalles de los servicios fúnebres.

De acuerdo con la información que reveló en el programa Todo para la mujer, la funeraria donde se le dio el último adiós a Ernestina aparentemente tenía instrucciones de no dejar pasar a su hermana mayor, Laura Zapata.

Por si esto fuera poco, Liz dijo que, según fuentes allegadas a los Sodi, le aseveraron que Marina, hermana de Camila, sí le habría dado el mensaje que la villana de las telenovelas le envió a la exsuegra de Diego Luna, donde le señalaba que las rencillas que tuvieron se quedaron “en el olvido”.

“Me comentaron, que al parecer sí alcanzaron a decirle las palabras al oído que le dijo Laura Zapata; sin embargo, que no era tan bienvenida en el funeral. La persona de la recepción tenía la orden de no dejarla pasar en caso de que se apareciera”, declaró López.

Según la colaboradora de la emisión radiofónica, también se ofició una misa católica para despedir a Ernestina, a pesar de que ella era cristiana. No obstante, más tarde llegó un pastor.

Conjuntamente, se informó que los restos de la periodista no fueron cremados, sino sepultados en el Panteón Francés. Momento en que solo estuvieron presentes los miembros de la familia.

De la misma manera, López contó que se tiene previsto que continúen las misas para su descanso eterno y que Thalía podría alargar su estancia en México, pero que, contrario a lo que se pensaba, la estrella se estaría hospedando en la casa de su fallecida hermana y no en un hotel.

Cabe destacar que el pasado 9 de diciembre, Zapata advirtió que no asistiría al funeral de su consanguínea para evitar una nueva polémica con su familia materna. “De ninguna manera porque considero que sería desviar la nota, yo quiero que la nota sea que ella se fue, que ella partió, no que si Laura vino, Laura no vino”, dijo a la prensa en esa ocasión.

Laura y Ernestina se distanciaron tras el secuestro que sufrieron en el 2002 en la Ciudad de México, además de otros problemas familiares que enfrentaron, aunque el más sonado fue el libro que Sodi publicó unos años después del rapto, titulado “Libranos del mal”, en donde la periodista sugirió que su hermana fue la autora intelectual del ilícito, escenario que la actriz ha negado en varias ocasiones.

Noticia al Día/Yahoo.com