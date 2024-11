La polémica desatada por el lanzamiento del tema “+52”, donde se reunieron los cantantes colombianos Maluma, J Balvin, Feid, Ryan Castro, DFZM, Ovy On The Drums y Blessd, liderados por Karol G, quien es la creó este proyecto, se ha visto envuelta en una serie de polémicas desde su lanzamiento, el pasado 7 de octubre, la razón fue el uso de la frase “Una mamacita desde los fourteen (14 años) entra a la disco y se le siente el ki. Mami, estos shots yo me los doy por ti”.

La controversia llegó a tal grado que el congreso del país, de donde son originarios los mencionados reguetoneros, exigió que se sacara el tema del mercado. Esto ocasionó, primero, el pronunciamiento de La Bichota y, posteriormente, que se hiciera un cambio en la letra para sustituir “fourteen” por “eighteen” (18 años), que representa la mayoría de edad en muchos países del mundo.

Ahora, tocó el turno a Maluma de hacer frente a esta situación y prefirió dejar atrás cualquier tipo de conflicto al respecto.

“Me siento feliz de ser parte de este proyecto, que creo es un proyecto cultural que representa a mi país y representa la unión de nuestro género en Colombia; así que me parece muy lindo, la verdad”, fue lo único que quiso mencionar al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca).

De lo que sí quiso hablar el intérprete de “Felices los 4” fue de su etapa como padre de una nena. “Estoy muy emocionado porque me están pasando muchas cosas, al mismo tiempo, en lo profesional y en lo laboral. Mi papá me decía que tenían el pan bajo el brazo”, comentó visiblemente emocionado. “Me dijeron que después de París la vida me iba a cambiar muchísimo y eso es lo que me está pasando; París vino con mucha luz a mi vida y me ha dado solo cosas bonitas y positivas”.

El cambio realizado a “+54”, a solo unos días de su estreno, sentó un precedente que, quizá en el futuro, permita revisar el contenidos de las canciones antes de que sean publicadas.

