Más de 50 agrupaciones se han inscrito en el Festival Maracaibo elige la Gaita del Año

El presidente de la Fundación Nacional de la Gaita “Gaiteros y Gaiteras de Corazón”, Endri Méndez, informó que más de 50 agrupaciones de todo el país se han inscrito en el Festival Maracaibo Elige la Gaita del Año, que inició su registro desde el 29 de septiembre y culmina este próximo 4 de octubre.

La información la dio a conocer Méndez durante su presencia en el encendido de la Navidad en la Plaza de la República, refiriendo que hasta el miércoles 1 de octubre ya había “más de 50 agrupaciones que se han inscrito, entre niños y adultos; nosotros tenemos algunas estimaciones y va muy bien el proceso, es hasta el sábado, sabemos que algunas agrupaciones están ordenando porque hay ciertos parámetros que hay que respetar, como por ejemplo que un integrante solo puede participar con un grupo, pero sabemos que hay integrantes que tocan con dos o tres grupos, bueno no, solamente podrán hacerlo con una sola agrupación y deben estar las agrupaciones ordenando sus nóminas y todos los integrantes para poder inscribirse”.

Endri Méndez reiteró y aclaró que el término cónclave, conformado por gaiteros, “lo utilizamos ya que significa confidencial, secreto, es una reunión secreta y va a estar conformado por la misma cantidad de agrupaciones inscritas, supongamos que se inscriban 100 agrupaciones, van a ver 100 o más participantes en este con cónclave que podrán votar por sus 10 gaitas en la categoría infantil y sus 10 gaitas en la categoría de adultos, exceptuando la de ellos”.

Para ser más preciso, Méndez colocó como ejemplo a los Gaiteros de Rafael Galicia “y Rafael Galicia va a participar en este cónclave. Él va a votar por sus 10 gaitas que bajo su criterio deberían clasificar a la final en la categoría infantil y sus diez gaitas en la categoría de adultos, no puede votar por los Gaiteros de Rafael Galicia, no puede votar por su grupo, sino por las agrupaciones que están participando”.

Dijo que este es un proceso que va a ser bien bonito ya que las 10 gaitas finalistas de los niños y de los adultos van a surgir del propio seno del gremio gaitero.

Este Festival que ha sido relanzado por el alcalde bolivariano de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, tal como lo prometió en su campaña electoral, viene a darle otro aire a las festividades de la Feria de La Chinita y a darle valor a los gaiteros y gaiteras del Zulia, en una labor conjunta con la Fundación Nacional de la Gaita y el Instituto Municipal de la Gaita “Ricardo Aguirre” (IMGRA).

