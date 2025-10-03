Viernes 03 de octubre de 2025
Farándula

Más de 50 agrupaciones se han inscrito en el Festival Maracaibo elige la Gaita del Año

La inscripción de la Gaita del Año, que inició su registro desde el 29 de septiembre y culmina este próximo 4 de octubre

Por Ernestina García

Más de 50 agrupaciones se han inscrito en el Festival Maracaibo elige la Gaita del Año
Foto. Cortesía
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El presidente de la Fundación Nacional de la Gaita “Gaiteros y Gaiteras de Corazón”, Endri Méndez, informó que más de 50 agrupaciones de todo el país se han inscrito en el Festival Maracaibo Elige la Gaita del Año, que inició su registro desde el 29 de septiembre y culmina este próximo 4 de octubre.

La información la dio a conocer Méndez durante su presencia en el encendido de la Navidad en la Plaza de la República, refiriendo que hasta el miércoles 1 de octubre ya había “más de 50 agrupaciones que se han inscrito, entre niños y adultos; nosotros tenemos algunas estimaciones y va muy bien el proceso, es hasta el sábado, sabemos que algunas agrupaciones están ordenando porque hay ciertos parámetros que hay que respetar, como por ejemplo que un integrante solo puede participar con un grupo, pero sabemos que hay integrantes que tocan con dos o tres grupos, bueno no, solamente podrán hacerlo con una sola agrupación y deben estar las agrupaciones ordenando sus nóminas y todos los integrantes para poder inscribirse”.

Endri Méndez reiteró y aclaró que el término cónclave, conformado por gaiteros, “lo utilizamos ya que significa confidencial, secreto, es una reunión secreta y va a estar conformado por la misma cantidad de agrupaciones inscritas, supongamos que se inscriban 100 agrupaciones, van a ver 100 o más participantes en este con cónclave que podrán votar por sus 10 gaitas en la categoría infantil y sus 10 gaitas en la categoría de adultos, exceptuando la de ellos”.

Para ser más preciso, Méndez colocó como ejemplo a los Gaiteros de Rafael Galicia “y Rafael Galicia va a participar en este cónclave. Él va a votar por sus 10 gaitas que bajo su criterio deberían clasificar a la final en la categoría infantil y sus diez gaitas en la categoría de adultos, no puede votar por los Gaiteros de Rafael Galicia, no puede votar por su grupo, sino por las agrupaciones que están participando”.

Dijo que este es un proceso que va a ser bien bonito ya que las 10 gaitas finalistas de los niños y de los adultos van a surgir del propio seno del gremio gaitero.

Este Festival que ha sido relanzado por el alcalde bolivariano de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, tal como lo prometió en su campaña electoral, viene a darle otro aire a las festividades de la Feria de La Chinita y a darle valor a los gaiteros y gaiteras del Zulia, en una labor conjunta con la Fundación Nacional de la Gaita y el Instituto Municipal de la Gaita “Ricardo Aguirre” (IMGRA).

Noticia al Día/nota de prensa

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Más de 50 agrupaciones se han inscrito en el Festival Maracaibo elige la Gaita del Año

Más de 50 agrupaciones se han inscrito en el Festival Maracaibo elige la Gaita del Año

Grabaron detención de dos presuntos funcionarios en Caracas

Grabaron detención de dos presuntos funcionarios en Caracas

"Corona, Templo y Devoción": Una pieza literaria en gaita que brinda Ricardo Portillo a la Chinita

Ricardo Montes de Oca extiende su dominio continental en el salto con pértiga

Ricardo Montes de Oca extiende su dominio continental en el salto con pértiga

Los Mets reestructuran cuerpo técnico que acompañó a Carlos Mendoza

Los Mets reestructuran cuerpo técnico que acompañó a Carlos Mendoza

IMDEP impulsa eliminatorias de Beisbol 5 en la parroquia Francisco Ochoa

IMDEP impulsa eliminatorias de Beisbol 5 en la parroquia Francisco Ochoa

El nombre de Tostadas El 25 (Vinicio Díaz)

El nombre de Tostadas El 25 (Vinicio Díaz)

Murió en Barquisimeto la enfermera quemada por su pareja en Yaracuy

Murió en Barquisimeto la enfermera quemada por su pareja en Yaracuy

Herida pareja de casados en fuerte accidente de tránsito en la vía Palito Blanco

Herida pareja de casados en fuerte accidente de tránsito en la vía Palito Blanco

Perfectos Mentirosos de la autora venezolana Alex Mirez, será adaptada por Prime Video

Perfectos Mentirosos de la autora venezolana Alex Mirez, será adaptada por Prime Video

Telasco Segovia posó con el nuevo balón oficial del Mundial

Telasco Segovia posó con el nuevo balón oficial del Mundial

¿Sabes qué es una pérfida?

¿Sabes qué es una pérfida?

Playoffs MLB 2025: ¿Quiénes clasificaron y cuándo juegan?

Playoffs MLB 2025: ¿Quiénes clasificaron y cuándo juegan?

Trump da un ultimátum a Hamás para que acepte su plan para Gaza antes del 05-Oct

Trump da un ultimátum a Hamás para que acepte su plan para Gaza antes del 05-Oct

Arrestaron a tres colombianos con cocaína oculta en cornetas y baterías portátiles en el Aeropuerto de Maiquetía

Arrestaron a tres colombianos con cocaína oculta en cornetas y baterías portátiles en el Aeropuerto de Maiquetía

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Se cayó helicóptero de la FANB en Aragua: Dos muertos

Se cayó helicóptero de la FANB en Aragua: Dos muertos

Adolescente planificó el asesinato de su madre por forzarla a la prostitución en Apure

Adolescente planificó el asesinato de su madre por forzarla a la prostitución en Apure

Se viraliza video de dos mujeres peleando en el gimnasio y aseguran que es en Cabimas

Se viraliza video de dos mujeres peleando en el gimnasio y aseguran que es en Cabimas

Una adolescente fallecida y su madre herida al ser impactadas por un rayo en Mérida

Una adolescente fallecida y su madre herida al ser impactadas por un rayo en Mérida

Sarah Mullally, la primera mujer sacerdote en la historia, es nombrada arzobispo de Inglaterra

Sarah Mullally, la primera mujer sacerdote en la historia, es nombrada arzobispo de Inglaterra

Noticias Relacionadas

Al Dia

Alcaldía de Maracaibo hace llamado de atención a responsables por botes de agua

Respecto a este caso el alcalde Giancarlo Di Martino enfatizó que es de vital importancia que la ciudadanía sea consciente de evitar el bote de aguas blancas.
Cultura

"Corona, Templo y Devoción": Una pieza literaria en gaita que brinda Ricardo Portillo a la Chinita

La obra gaitera de Portillo recoge los momentos históricos y el profundo significado de la corona de la Virgen y la devoción del pueblo que la honra
Sin categoría

Sean P. Diddy recibe sentencia de cuatro años de prisión

P. Diddy rompió en llanto durante su juicio
Zulia

La Columna y La firma de oro: Tiempos que volverán

Entraremos a un ayer cubierto de capas tras capas de recuerdos:

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025