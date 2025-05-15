Muere prolífico compositor Charles Strouse recordado por musicales como ‘Annie’

El compositor Charles Strouse, con una carrera que se extendió por más de siete décadas, durante las que creó algunos de los musicales más perdurables de Broadway como ‘Annie’, y ‘Bye Bye Birdie’, que le valieron varios premios, murió este jueves en su hogar de Nueva York a los 96 años, según medios locales.

La muerte del prolífico compositor, autor también del tema principal de la comedia de la cadena CBS ‘All in the Family’, fue dada a conocer por sus cuatro hijos Benjamin, Nicholas, Victoria y William Strouse, que informaron además tendrán una ceremonia privada para el velatorio de su padre, que nació en Nueva York el 7 de junio de 1928, destacó la revista ‘People’.

Strouse, quien tuvo trece espectáculos en Broadway, y ganó su primer Tony por su primer musical, ‘Bye Bye Birdie’ de 1960, indicó en una ocasión que su primer contacto con la música fue a través de su madre Ethel, quien era pianista.

"Era una mujer muy triste. Empecé a tocar el piano (a los 10 años) para divertirla, para alegrarla", dijo en 2009 en una entrevista con la revista Playbill, dirigida a los aficionados al teatro.

El compositor creó ‘Bye Bye Birdie’ con el letrista Lee Adams, a quien conoció en 1949 y quien sería su colaborador de por vida, señaló además ‘People’. El musical fue adaptado en una película protagonizada por Dick Van Dyke en 1963 y posteriormente en un filme para la televisión (1995) con Jason Alexander y Vanessa Williams, y que le valió a Strouse un premio Emmy.

Son recordados sus temas ‘Put On a Happy Face’ y ‘Kids (What’s the Matter With Kids Today?)’ de este musical, al que le siguieron ‘All American’ (1962); ‘Golden Boy’ (1964); ‘It’s a Bird, It’s a Plane, It’s Superman’ (1966) y ‘Mayor’ (1995), una adaptación de las memorias del exalcalde de Nueva York, Edward I. Koch, para el cual escribió tanto la música como la letra.

Su composición ‘Tomorrow’ está considerada una de las mejores melodías para espectáculos.

En 1970, con ‘ Applause’, basado en la película de 1950 ‘All About Eve’ y protagonizado por Lauren Bacall, le valió su segundo Tony mientras que el de ‘Annie’ fue por mejor banda sonora.

Sus composiciones han sido interpretadas por estrellas como Frank Sinatra, Bárbara Streisand, Duke Ellington y Jay-Z, destacó el New York Times. Recordó además que Strouse escribió las bandas sonoras de ‘Bonnie and Clyde’ (1967), ‘The Night They Raided Minsky’s’ (1968) y otras películas, y también compuso para televisión.

En 1985 fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores y figura además en el Salón de la Fama del Teatro y recibió varios doctorados honoris causa. Su esposa murió el año pasado, además de sus hijos le sobreviven ocho nietos.

