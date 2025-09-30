Martes 30 de septiembre de 2025
Farándula

Murió repentinamente Carlos Arau, actor de ‘Vecinos’

El también director, de 54 años, estaba trabajando en un guión cuando lo sorprendió la muerte.

Por Ernestina García

Murió repentinamente Carlos Arau, actor de 'Vecinos'
Carlos Arau, un actor mexicano que destacó en las series Vecinos y La Rosa de Guadalupe, ha muerto de manera inesperada a sus 54 años.

Así lo confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) en Ciudad de México por medio de las redes sociales. "A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI ¡Descanse en paz!", exclamaron voceros.

"Descanse en paz el actor y comediante Carlos Arau.. Nos reuniremos para despedirlo en el velatorio", dijo por su parte la artista Tihui Arau, familiar del actor quien contaba con más de 35 años de carrera artística en cine, teatro, televisión y comerciales y que en cine destacó en la cinta Perdita Durango (1997), con Rosie Pérez y Javier Bardem.

De acuerdo con el sitio de Radio Fórmula en México, Arau estaba trabajando actualmente en un guión, el cual dejó sin concluir. El proyecto en cuestión era una historia sobre la vida de Gabriel Figueroa, el aclamado cinematógrafo de la Época de Oro del cine mexicano.

El actor no había ocultado sus retos personales y en redes llegó a colgar un post donde decía: "Actor busca trabajo".

En 2024 Arau comenzó a hacer sus pinitos en TikTok con una interpretación del personaje animado Popeye el marino Además vendía cochinita pibil "al horno de leña", según publicó también en sus redes ofreciendo dicho servicio desde casa.

Noticia al Día/people

Al Dia

¿Cuándo es "La Hora del Burro"?: Origen y Significado de la Expresión

En Venezuela, la expresión "la hora del burro" se utiliza para describir ese momento del día, generalmente entre la 1 y las 2:30 de la tarde, cuando las personas sienten sueño y cansancio después de almorzar. Este término tiene un origen curioso vinculado a la historia del transporte en las ciudades venezolanas, cuando los tranvías eran tirados por mulas, animales que necesitaban su tiempo de descanso.
Farándula

Vinculan sentimentalmente a la actriz Geraldine Bazán con el venezolano Alejandro Nones

Tiene dos hijas con el también actor Gabriel Soto
Farándula

Luis Miguel y Paloma Cuevas reaparecen más enamorados que nunca en Madrid

Los reportes indican que se les vio muy cómodos, cómplices y sonrientes, lo que refuerza la percepción de que su romance está más sólido que nunca.
Farándula

Se divorciaron Nicole Kidman y Keith Urban: pareja icónica de Hollywood

La actriz ganadora de un óscar y el cantante tienen dos hijas, Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14.

