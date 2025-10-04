Nicky Jam recibió doctorado honoris causa en Barranquilla

La Universidad de la Costa, con sede en la ciudad colombiana de Barranquilla, otorgó el pasado jueves 2 de octubre un doctorado honoris causa en Industrias creativas y emprendimiento cultural al cantante estadounidense Nicky Jam.

"¡Bienvenido a la familia de la Universidad de la Costa, Nicky Jam! Con orgullo otorgamos el Doctorado Honoris Causa en Industrias Creativas y Emprendimiento Cultural a Nicky Jam, cantante y compositor que ha dejado huella en la música a nivel mundial", señaló la institución en un mensaje publicado en sus redes sociales.

La Universidad celebró la "historia de perseverancia y resiliencia" del artista, de origen puertorriqueño y dominicano, y dijo que es un "ejemplo de cómo los sueños se alcanzan con disciplina y pasión".

"¡Felicitaciones, Nicky! Tu alma mater se enorgullece de este nuevo logro", agregó la Universidad de la Costa, que publicó un video del artista recibiendo el diploma.

El cantante, al dar un discurso de aceptación del título, recordó que viene "de un barrio donde muchos no terminan la escuela, donde muchos no están vivos, es un barrio muy difícil para criarse".

"Estar aquí para mí es un honor. He ganado grammys, diferentes premios y nada es tan gratificante como este reconocimiento que me están dando aquí esta tarde.

Mucha gente piensa que el dinero hace pobre a la gente del barrio, pero no tener educación es lo que la hace pobre. Entonces yo vivo ciento por ciento orgulloso de este reconocimiento porque yo siempre he tenido en mente que la educación es todo. He ganado varios premios, pero sé que uno de los premios que mi papá quería ver era este que tengo aquí en las manos”, concluyó Nicky Jam.

