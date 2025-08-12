Martes 12 de agosto de 2025
Paulina Rubio reapareció cantando “La Bikina”

La artista no se presentó a la audiencia, ya que se encontraba de vacaciones en las Islas Griegas

Por Ernestina García

Paulina Rubio reapareció cantando "La Bikina"
Foto: Paulina Rubio Redes sociales
Paulina Rubio reapareció públicamente cantando el clásico tema "La Bikina" en lo que parece ser un intento de esquivar la atención mediática.

Lee también: Paulina Rubio vivió emotivo reencuentro: ¿De quién se trata?

Esto ocurrió mientras en Miami estaba programada una audiencia crucial en relación con su hijo de 14 años. La audiencia se debía a un viaje del menor de edad, de su lugar de residencia a España.

La artista no se presentó a la audiencia, ya que se encontraba de vacaciones en las Islas Griegas. Este hecho ha generado aún más polémica en torno a la batalla legal que la cantante mantiene por la custodia de su hijo.

La decisión de Rubio de priorizar sus vacaciones sobre el proceso legal ha sido fuertemente criticada en los medios.

Noticia al Día/RRSS

