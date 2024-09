Peso Pluma es el cantante mexicano más famoso del mundo. Sus canciones han sido un éxito internacional y su carrera musical lo ha convertido en un tema de tendencia muy común. Es por eso que las últimas historias de su pareja Hannah Howell se han vuelto tendencia ante el posible final de su noviazgo.

A comienzos de año, Peso Pluma y Nicki Nicole eran novios, pero la relación terminó en febrero cuando el cantante de corridos tumbados le fue infiel a la artista argentina. Después de esto, Hassan pasó un tiempo soltero, hasta que, hace poco más de un mes, confirmó que tenía una relación con la modelo Hannah Howell.

Este noviazgo de Peso Pluma habría sido muy breve, ya que las últimas historias de Hannah Howell en Instagram, así como un video suyo en Tik Tok, habrían confirmado la ruptura.

Hannah Howell lanza acusaciones contra Peso Pluma

Parecía que Peso Pluma había encontrado el amor. Sus apariciones con Hanna Howell y sus muestras de cariño públicas daban a entender que el artista estaba muy enamorado. ¡Hasta hubo tatuajes!

Apenas un par de meses después de ese derroche de sentimientos, la que fuera su pareja ha confirmado la ruptura. Y no solo eso, ha contado la razón de su separación.

Lo ha hecho en sus historias de Instagram, donde adelanta situaciones muy desagradables que está viviendo con el artista.

a lealtad parece que no ha sido el plato fuerte en la relación, según Hanna.

"Llevar a una chica cualquiera a mi fiesta de cumpleaños planeada a las Islas de Turcos y Caicos en mi put.. fin de semana de cumpleaños", escribió notablemente afectada. Y amenazó con seguir hablando. "Estoy muy cerca de contarlo todo", añadió.

Podría no hacerlo si el intérprete le devuelve el regalo que le hizo, su perrito. El cual no le ha dado y ella está pidiendo tener por derecho. "Devuélveme al perro que tú mismo me regalaste", escribió junto a una foto del cachorrito.

"Ni siquiera le cuidas ni le prestas atención, pero te niegas a dármelo para demostrar que tienes el poder", continuó muy dolida. Parece que esto apenas comienza y si Peso Pluma no le entrega al can, podrían saberse muchas y más incómodas situaciones vividas por Hanna.

Noticia al Día/people