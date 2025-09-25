Puerto Rico será sede de Miss Universo 2026

Puerto Rico será la sede de la 75ª edición del certamen de Miss Universo en 2026. El anuncio fue hecho por la gobernadora de la isla, Jenniffer González, quien destacó que este evento marca el 75 aniversario del concurso.

El certamen se llevará a cabo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. La fecha exacta del evento aún no ha sido confirmada.

La gobernadora González también señaló que el concurso de belleza impulsará la economía local al generar aproximadamente 700 empleos directos y 400 indirectos de carácter temporal.

Noticia al Día