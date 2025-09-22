Lunes 22 de septiembre de 2025
"Quemar niños vivos nunca puede justificarse": Dua Lipa critica el genocidio israelí en Gaza

La publicación de la artista ocurrió después de que Israel bombardeara un campamento de refugiados cerca de Rafa.

Por Ernestina García

La cantante británica Dua Lipa acusó a Israel de cometer un "genocidio" en la Franja de Gaza y pidió un alto el fuego en la guerra contra Hamás:

"El mundo entero se está movilizando para detener el genocidio israelí", escribió en su historia de Instagram* usando los ‘hashtags’ #AllEyesOnRafah (‘Todos los ojos en Rafa’) y #Artists4Ceasefire (‘Artistas por el alto al fuego’), en alusión a campañas que se llevan a cabo en las redes sociales para que terminen los ataques al enclave palestino. "Quemar niños vivos nunca podrá justificarse", añadió la artista.

La publicación de Dua Lipa ocurre después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) bombardearan con misiles un campamento de refugiados cerca de Rafa, en el sur de la Franja de Gaza y mataran a decenas de personas inocentes. Tras los ataques se originaron incendios en el campamento de Tel al Sultan y las imágenes de cuerpos calcinados circularon en la Red.

Ante la lluvia de críticas de numerosos países y la ONU, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, señaló este lunes que el mortal ataque no tenía la intención de causar víctimas civiles. Por su parte, las FDI argumentaron que el incendio provocado tras el ataque aéreo no pudo haber sido causado únicamente por sus municiones, lo que lleva a creer que fue el resultado de una explosión secundaria.

Noticia al Día/RT

