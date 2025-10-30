Jueves 30 de octubre de 2025
Farándula

Raúl González, de "Despierta América" busca el amor y la paz tras sincera revelación

Aunque anhela formar un hogar con alguien, Raúl González fue enfático en que su futuro no incluye la paternidad directa.

Por Ernestina García

Raúl González, de
El presentador venezolano Raúl González, copresentador del programa matutino Despierta América de Univision, se abre sobre su vida personal y su búsqueda de una pareja estable, tras compartir una emotiva revelación sobre su orientación sexual.

A sus 54 años, González confesó la dificultad de reconocer su atracción por personas de su mismo sexo durante su adolescencia. Su decisión de compartir su verdad públicamente no fue por valentía, sino por una profunda necesidad de "liberarse y estar en paz".

“Hoy, a mis 54 años, no sé si es que he venido cargando tanta cosa en mi vida, que yo lo que quería era paz, era tranquilidad, era serenidad, es quitarme las cadenas que tenía atadas a mí, quitarme mis miedos. Cuento mi verdad no por valentía, cuento mi verdad por liberarme y estar en paz”, destacó el animador.

El retrato de su pareja ideal amor y respeto

Al ser consultado sobre cómo se proyecta con una pareja futura, Raúl González dejó claro que busca una relación estable basada en valores sólidos y apoyo mutuo. Su pareja ideal debe ser alguien que se integre a su vida familiar, especialmente que quiera a su madre.

Que sea una persona familiar.

Que quiera a su familia (incluida su madre, a quien ama).

Que desee construir un camino juntos.

Que haya apoyo, amor, valoración y respeto.

Se proyecta en pareja, pero sin hijos

Aunque anhela formar un hogar con alguien, Raúl González fue enfático en que su futuro no incluye la paternidad directa.

“No me veo con hijos. Tengo dos sobrinos a los que amo y respeto”, expresó el presentador de Despierta América (Univision).

Raúl González, de

