Ricardo Arjona celebró los 61 con sus hijos y su amado Seco

El cantante guatemalteco Ricardo Arjona cumplió 61 años de edad el pasado 19 de enero y compartió con sus fanáticos la alegría de tener a SECO este nuevo año.

El compositor de "Historia de Taxi" publicó en sus redes sociales dos videos compartiendo momentos con sus hijos, en lo que sería el detrás de escena de la "Mujer", una de las 12 canciones perteneciente a su nuevo Álbum titulado SECO.

"Mi mejor cumple es el SECO. Mi agradecimiento para sus muestras de cariño. Aquí les dejo estas postales de los Arjona que cuando se reúnen me hacen el hombre mas feliz.", comentó el artista, presentando a sus hijos Ricardo y Adria, quien es la protagonista del video musical.

En la publicación al igual que el nuevo álbum, Arjona se dejó ver "sin filtro", pues según él, se vuelve un desastre al momento de ponerse bloqueador, como lo demostró en un tierno video con sus retoños, a quienes además regaño por hablar en inglés mientas grababan los recuerdos.

"No me gusta el maquillaje, ni en la vida ni en los videos, cuando hay que hacerlo me pongo cualquier cosa con la mano, un desastre. Ya los regañe a estos dos por andar hablando en ingles, nosotros hablamos español. Nos falto el Jr. pero andaba trabajando para que este proyecto fuera posible.", dijo.

"No se cuantos cumplo, en serio ya no lo se. Debo controlar mi necedad de sentirme de 30 que es lo que me dicen todos, pero no se como se hace. Seguiré poniéndole vida a los años como dice una canción. Los quiero.", finalizó el intérprete en su publicación.

