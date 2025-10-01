Miércoles 01 de octubre de 2025
Farándula

El cantante puertorriqueño Ricky Martin sorprendió a sus millones de seguidores en Instagram al compartir una selfie que rápidamente se convirtió en un fenómeno viral.

A sus 53 años, el artista demuestra que sigue siendo uno de los íconos más admirados del pop latino, en la imagen, Martin exhibe su figura atlética de 1,83 metros de altura, lo que desató una ola de reacciones y comentarios entusiastas de fanáticos y usuarios de redes sociales. Con más de 59 millones de seguidores en Instagram, la publicación se viralizó en cuestión de minutos.

Los elogios no tardaron en llegar. Un usuario, @DarnellForever, expresó: “¡Caramba, sigue siendo taaaan sexy! Lo amo desde que tenía 5 años. Ricky Martin fue parte de mi despertar gay”. Otros seguidores lo compararon con figuras icónicas como Tyson Beckford y Jennifer López, destacando su atractivo atemporal.

Las respuestas en redes sociales fueron variadas, desde admiración desbordante hasta bromas ingeniosas. Algunos usuarios incluso sugirieron que Ricky podría considerar abrir una cuenta en OnlyFans, añadiendo un toque de humor a la conversación. La selfie logró, sin duda, mantener a Ricky Martin en el centro del debate digital.

Más allá de su presencia en redes, Martin lleva un estilo de vida saludable. Es vegetariano y practica una forma de yoga centrada en la respiración, una disciplina que aprendió en un ashram en India.

En una entrevista con el Dr. Oz, el cantante reveló cómo esta práctica ha sido fundamental en su vida, especialmente mientras trabaja en un orfanato y desarrolla su labor filantrópica a través de su fundación contra la trata de personas. “Lo que escuchas de estas jóvenes víctimas es devastador; la meditación ha sido vital para poder sobrellevar esos momentos”, confesó.

Ricky Martin continúa siendo un referente en la música y un modelo a seguir en cuanto a un estilo de vida saludable. Su reciente selfie no solo reafirma su atractivo, sino que también lo posiciona una vez más como un ícono del pop latino en la era digital.

Kelly Nava/ Pasante

Noticia al Dia

