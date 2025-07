Rumoran que se acabó el amor entre Aleska Génesis y Luca Onestini

Desde que acabara la última edición de La casa de los famosos All Stars, todo ha sido amor, pasión y romanticismo para Luca Onestini y Aleska Génesis.

La pareja ha presumido su romance en México, Miami e Italia, país del segundo finalista del reality show, donde derramaron pura miel y sensualidad durante una visita de la empresaria.

La cosa apuntaba maneras, tanto es así, que hasta les vimos compartir momentos de lo más cómplices con sus respectivas familias. Y qué decir de las declaraciones de amor y pura poesía en redes cuando estaban juntos.

A pesar de todo, parece que la historia podría haber tomado un rumbo muy distinto. Si bien ninguno de los dos ha confirmado la noticia, ya hay pistas, incluso medios que confirman el posible final de Luceskas, como les habían bautizado sus fans.

Los mensajes de la modelo venezolana en redes y la información dada por Jeynel TV, hacen suponer que lo suyo pudo haber llegado a su fin. El silencio de ambos desde hace una semana en sus perfiles, después de tener a sus fans acostumbrados a publicaciones constantes, también es una pista.

"No temas entregarte… El amor no es para los perfectos, es para los valientes. El corazón que se entrega sin miedo puede romperse, sí… pero también es el único que sabe lo que es amar de verdad", escribió la también participante del famoso programa de Telemundo.

Y añadió algo incluso más significativo en sus instastories. "Gracias por la historia, ahora es tiempo de volver a mí". A estos mensajes hay que sumarle el publicado por Jeynel TV dirigido a la comunidad de fans de su relación.

"Ustedes más que nadie saben cómo amé, cómo me entregué sin importar el qué dirán, cómo viví con el alma abierta sin miedo a nada. Y me quedo con eso… con la verdad de lo que sentí, lo que hice por amor y con lo bonito que fue mientras duró. Fui muy feliz… Hoy no les escribo desde la tristeza, les escribo desde la gratitud. Porque aunque algo haya terminado, el amor que ustedes me dieron sigue intacto, y eso también es una historia real", lee este escrito supuestamente para sus fans.

Por otro lado, también hay un audio circulando donde Aleska habla de que hay muchas mentiras circulando y que su regreso a Miami y desaparición en redes estos días es porque toca volver a la normalidad y al trabajo.

De momento, habrá que esperar a que sean ellos quienes afirmen o desmientan esta información. Lo que es un hecho seguro es que Aleska estará esta semana como colaboradora invitada en el programa matutino Hoy día, de Telemundo, donde se encontrará con su expareja, Clovis Nienow, a quien conoció y de quien se enamoró en su primera participación en La casa de los famosos.

